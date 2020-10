Lionel Messi y Ansu Fati hicieron historia en la Champions League con el Barcelona el martes en el Camp Nou ante el campeón húngaro Ferencvaros.

El capitán del Barcelona anotó desde el punto de penalti a los 27 minutos para convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en la competición élite europea en 16 temporadas consecutivas.

Messi consiguió provocar el penalti con una de sus carreras características con el balón pegado al pie. Pudo zafarse de un tres defensores antes de ser derribado por Adnan Kovačević.

VideoVideo related to [vÍdeo] la jugada de no creer de leo messi antes de su gol de penal 2020-10-21T16:39:59-04:00

El jugador de 33 años tomó, como siempre, la responsabilidad de chutar la pena máxima y superó al portero Dénes Dibusz para marcar el primer gol del partido.

Barcelona 5-1 Ferencvaros | Gol LEO MESSI de penalti | Champions League 2020-10-20T19:32:26Z

El gol del capitán también significa que ya ha marcado contra 36 equipos diferentes en la competición:

Leo #Messi has now scored against a record-extending 36 different teams in the @ChampionsLeague! 🐐 pic.twitter.com/C5EuAw5AvI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020