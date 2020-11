Koeman, preocupado con la falta de efectividad de Messi, Griezmann, Braithwaite…

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió que estaba “preocupado” por su nuevo equipo después del empate 1-1 del sábado con el Alavés de 10 hombres en Mendizorrotza, y las estadísticas muestran que tiene motivos por estar preocupado.

El decepcionante resultado significa que el Barça lleva cuatro partidos sin ganar en La Liga 2020-21 y ha ganado solo dos puntos de los últimos 12 que se podían conseguir.

El equipo de Koeman se queda con solo ocho puntos en sus primeros seis partidos en la temporada 2020-21, igualando su peor comienzo de temporada desde que La Liga volvió a los tres puntos para una victoria.

8 – Since earning three points per win in LaLiga, Barcelona have equaled their worst tally after the first six games in the competition (8 points, as many as in 2002/03 season). Fall. pic.twitter.com/LQG2h2AkR0 — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020

El Barça también abrió con ocho puntos en la temporada 2002-03 con el holandés Louis van Gaal. De manera bastante preocupante, el equipo terminó la temporada en sexto lugar, 22 puntos detrás del eventual campeón, el Real Madrid.

Koeman habla de sus preocupaciones para el Barça

Koeman habló de sus preocupaciones para el Barcelona después de ver que su equipo no pudo vencer al Alavés a pesar de jugar los últimos 30 minutos con ventaja después de que Jota fuera expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

Los visitantes crearon muchas ocasiones pero no pudieron superar a Fernando Pacheco en la portería del Alavés y tuvieron que conformarse con un punto. Koeman ofreció su análisis después del partido, según informó Goal.

Me preocupa nuestro desempeño en ataque. No es un problema de actitud, ni de concentración, sino de estar más seguros de cara al gol. Nos ha pasado contra la Juventus y hoy también. Además, le regalamos el gol al Alavés. Pero si creamos tantas oportunidades, no podemos fallar tantas. Si creas oportunidades y solo transformas una, no es bueno. Por supuesto, me preocupa que solo hayamos obtenido dos puntos de los últimos 12. Pero me preocuparía más si no creáramos oportunidades. Tenemos que hacerlo mejor de cara a la portería.

Sin duda, los atacantes del Barça están luchando para marcar más. El gol de Antoine Griezmann fue su primero de la temporada con el Barça, mientras que Lionel Messi aún no ha marcado de jugada en la temporada 2020-21. El joven delantero Ansu Fati es el máximo goleador del equipo con cinco goles en ocho apariciones.

El problema de efectividad de Messi con las faltas

Los únicos goles de Messi esta temporada han llegado desde el punto de penalti, y el internacional argentino también está sufriendo para anotar en tiros libres. El jugador de 33 años es conocido por su brillantez en las jugadas a balón parado, pero no hay duda de que está en una mala racha.

45 – Lionel Messi made 45 direct free kick shots in his last 41 games in all competitions for Barcelona and scored just once (vs Osasuna in July 2020). He scored four of his previous 12. Failure. pic.twitter.com/uAqCm57B9F — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020

El capitán también tiene que lidiar con equipos que hacen todo lo posible para defender sus tiros libres. El partido del sábado fue otro ejemplo en el que el Alavés se aseguró de que todos los jugadores estuvieran detrás del balón cuando Messi tenía una jugada a balón parado cerca del área de penalti.

Messi has scored one free-kick from his last 45 attempts 😳 It's no wonder when teams defend like this when he lines one up 😂#FCBhttps://t.co/IHlnbknp8F — GiveMeSport Football (@GMS__Football) November 1, 2020

Koeman necesita hacer que sus delanteros mejoren sus números si quiere mejorar los resultados de su equipo y ascender en la clasificación. El próximo encuentro es la visita del Dynamo de Kiev en la Champions League en el Camp Nou antes de la visita del Real Betis en La Liga también en casa.