Figura de Flamengo arrestada por fiesta en casino ¿qué ocurrió?

El futbolista Gabriel Barbosa, jugador del Flamengo y de la selección brasileña, fue detenido en la madrugada de este domingo en una fiesta con cerca de 200 personas en un casino clandestino en São Paulo pese al toque de queda vigente en la mayor ciudad de Brasil para combatir la pandemia del coronavirus en ese estado después de los elevados números de casos y muertes en los últimos días

Gabigol fue llevado a una comisaría junto a todos las personas que se encontraban dentro del casino, entre las cuales el popular cantante de funk MC Gui. Estos fueron registrados y notificados de que podrán ser acusados de crímenes contra la salud pública antes de ser liberados.

El comisario Eduardo Brotero, responsable por la operación de la Policía Civil, explicó que todas las personas detenidas en el casino fueron liberadas para evitar aglomeración dentro de la propia comisaría. También enfatizó que algunos de estos individuos serán procesados por promover juegos ilegales de azar o por violar las medidas restrictivas impuestas para frenar la pandemia.

En lo que se refiere a la pandemia, Brasil ya superó a Estados Unidos en tema de muertes diarias y en casos al ver que esta nación sigue sin un plan nacional para evitar contagios masivos. El presidente hasta había dicho en diciembre que la pandemia en ese país ya estaba en sus últimos días, y no

La legalidad de los casinos

Los casinos y los bingos están prohibidos por ley en Brasil desde hace años.

La policía de Sao Paulo han tenido que dispersar varias fiestas clandestinas, en algunas con hasta 600 personas, desde que el gobierno regional impuso nuevas medidas restrictivas para intentar frenar la propagación de la pandemia, entre las cuales un toque de queda nocturno, el cierre de bares y restaurantes y la prohibición de eventos y fiestas que generen aglomeraciones.

Según la Policía, la mayoría de las personas sorprendidas en el casino estaba sin mascarilla, entre las cuales Gabigol, que conquistó la medalla de oro con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y fue el goleador de la Liga brasileña en 2018 y 2019, así como de la Copa Libertadores en 2019.

Gabigol no estará disponible para Flamengo el domingo en el Maracaná en una nueva edición de Fla-Flu en la tercera fecha del campeonato estatal carioca. Esto no es por el incidente en el casino, que Flamengo ha decidido comenzar el campeonato otorgándole oportunidades a los jóvenes.

A la vez, esto también le permite a los jugadores del primer equipo poder descansar un par de semanas antes de comenzar una etapa intensa para varios cuadros que incluyen la finalizaciones de los campeonatos estatales y el comienzo del Brasileirão además de la Copa de Brasil y la Copa Libertadores y Sudamericana.

