El Maracaná cambiará de nombre ¿por qué?

El legendario estadio en Rio de Janeiro tendrá un nombre nuevo para rendirle tributo a su máxima estrella futbolístic máxima estrella futbolística. Desde ahora el emblemático estadio se llamará el Estadio Edson Arantes do Nascimento.

Este proyecto de ley fue aprobado por los diputados estatales. Esto es muy probablemente reciba el buen visto cuando finalmente le llegue al gobernador interino Claudio Castro. Desde es momento tendría 15 días para poder oficializar el cambio de nombre.

“El Rey Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos,” indicó el político Andre Ceciliano, el individuo que creó la propuesta de ley. “Es solamente un tributo. Aunque creo que todo el mundo lo seguirá llamando el Maracaná.”

Todo esto comienza a ser relevante después del los 80 años que cumplió el legendario jugador y el exitoso documental que fue distribuido por Netflix.

El nombre oficial del estadio es actualmente “Jornalista Mario Filho”, en honor a un legendario periodista deportivo brasileño que contribuyó el artífice del seguimiento casi religioso del deporte en ese país.

Según el proyecto de ley, el nombre de Filho se mantendría para el complejo deportivo que incluye un pabellón deportivo (el Maracanazinho), un campo de atletismo y un parque acuático.

La historia del Maracaná

El estadio es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Ha sido escenario de partidos históricos, incluidas las finales de la Copa del Mundo de 1950 y 2014, así como la sede de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016.

Es el estadio donde juegan dos clubes de fútbol locales, el Fluminense y el actual bicampeón del fútbol brasileño, Flamengo.

Pero la historia del gigantesco estadio de 78.000 asientos, que en un momento tuvo capacidad de 200 mil personas en el pasado, también tuvo momentos oscuros que traumaron al público de ese país.

Esta sede que se inauguró en 1950 para la Copa del Mundo, fue el lugar albergando la desgarradora derrota de Brasil por 2-1 ante Uruguay en la final, un evento que aún se recuerda con tristeza como el “Maracanazo”.

A Pelé, quien cumplió 80 años el pasado mes de octubre, se le atribuye como parte de su legado haber restaurado el orgullo futbolístico de Brasil. También para muchos fue la primera persona que “colocó” al país sudamericano en el mapa y en el conocimiento colectivo.

Pelé como Maradona con estadios dedicados

La dedicatoria a Pelé llega solamente dos meses después del cambio de nombre del Stadio San Paolo en Nápoles. Este estadio ahora se llama el Diego Armando Maradona tras el fallecimiento del astro argentino en el mes de noviembre.

