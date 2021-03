VIDEO: Narrador de baloncesto y su insólita excusa por insultos racistas ¿qué dijo?

Se sabe que en Estados Unidos el tema del racismo ha sido algo que ha atormentado al país y su capacidad de coexistir de manera colectiva durante siglos. Algunos hasta han dicho que es la gran enfermedad de esa nación. Esto también se ha visto más frecuentemente en el mundo del deporte.

En Oklahoma, esta situación se surgió previo a partido de baloncesto en la que un narrador criticaba a un equipo de la ciudad de Norman que se arrodilló durante el himno nacional para protestar por justicia social.

El equipo de Norman High School es integrado por jugadoras de raza negra y el gesto colectivo de ellas fue recibido de manera humillativa por parte de una persona en particular.

El narrador del partido, Matt Rowan, un expastor que ahora se dedica a ser parte de las trasnmisiones de deportes en el estado de Oklahoma llamó a este equipo “p***s n****s” durante el himno. Además siguió hablando de manera despectiva contra las jugadores diciendo que . El problem, para él, fue que su micrófono estaba prendido y se pudo escuchar lo que dijo en la transmisión que se estaba haciendo

Hey @NFHSNetwork looks like you forgot to cut the Mic!!! "F****** N******" is the one that really got me!! Tell us how you really feel!! THIS IS WHY THEY KNEEL!!!@Migliorino_Nick @tohara_o @NHS_AthDept @gonormantigers pic.twitter.com/mmWQAecLaF — Frankie Parks (@CoachFParks) March 12, 2021

El narrador dio sus explicaciones

Rowan indicó en un comunicado que se quería disculpar por sus palabras que “no las puede borrar”. En ese mismo comunicado también indicó que él dijo lo que dijo por causa de que se le subió el nivel de azúcar en su sangre ya que es un diabético tipo 1.

The announcer who made the racist statements is partially blaming it on low blood sugar. pic.twitter.com/6cTwIZdJZI — Dylan Goforth (@DGoforth918) March 12, 2021

“Dije comentarios inapropiados y racistas creyendo que el micrófono estaba apagdo, sin embargo quier expresar de una vez que no hay pretexto para haber dicho esos comentarios ,” dijo Rowan en su comunicado. “Soy un hombre de familia. Estoy casado y tengo dos hijos y en un momento era un pastos juvenil. Sigo siendo un miembro de la Iglesia Bautista. No solamente he decpecionado y avergonzado a mi familia y amistades.”

“Mencionaré que sufró de diabetes tipo 1 y mi azúcar subió. No estoy buscando dhacer excusas por mis palabras, pero a veces cuando se me sube mi nivel de azúcar, me desoriento y a veces digo cosas que no son apropiadas e hirientes. No creo que hubiese dichos esas cosas horibles si no tuviese un alto nivel de azúcar en la sangre,” finalizó.

El superintendente de las escuelas públicas de Norman, el doctor Nick Migliorino emitió un comunicado condenando el incidente.

Statement from Superintendent Dr. Nick Migliorino: https://t.co/yE4rglr3jV — Norman Schools (@NormanSchools) March 12, 2021

“Condenamos y no toleraremos las despreciables palabras y actitudes de estos narradores. Este tpo de discurso de odio en nuestra sociedad, estamos indignados esas palabras se les dirijan a un cualquier ser humano, especialmente a nuestros estudiantes,” admitió.

Migliorino menciónó que le daría todo el apoyo necesario a las jugadoras, sus entrenadores y a sus familias. “Es una tragedia que el gran trabajo y habiildad de este equipo se opaque por las palabras viles y malignas por estos individuos.”

48-37 TIGERS WIN STATE!!!! (AGAIN) Undefeated in so many ways. pic.twitter.com/y9QXgynuqG — Norman High Tigers (@gonormantigers) March 13, 2021

Al final de cuentas, las jugadoras de Norman High School pudieron superar estos comentarios y ganar el campeonato estatal el sábadoal derrotar a su similar de Bixby con marcador final de 48-37. De esa manera defendieron el título que ganaron por segunda año consecutivo y de manera invicta.

