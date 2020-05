Dolor en Flamengo: muere Alex Barbosa Pereira por posible contagio de coronavirus

Perdemos essa fera, esse irmão mais novo, esse cara divertido que alegrava a todos. Ficou duas semanas internado e nos deixou hoje. O Futsal do Rio está de luto. Leco jogou no Fla, no Botafogo e em outros clubes do Rio, e vai fazer muita falta nas resenhas e na vida de muita gente. Que essa alma de criança grande, de amizade, de bom humor e de parceria seja abraçada por Deus como nessa foto. Vá na paz Irmão, e muito obrigado por tudo. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

