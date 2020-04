Es titular en el Barcelona y desafía al coronavirus: “Asumo el riesgo de jugar”

Los casi dos meses de confinamiento preventivo y obligatorio le sirvieron al croata Ivan Rakitic para pasar más tiempo con su familia y, además, comprender la importancia del cariño que recibe partido a partido con la camiseta del FC Barcelona. Por ello, el centrocampista culé prefiere asumir “el riesgo de jugar para devolverle lo que la sociedad” le brinda al equipo.

Luego de haber sido noticias por advertirle a la dirigencia blaugrana que no es “un saco de patatas” en función de los incestantes rumores sobre su futuro profesional, Rakitic ahora da la nota por no ocultar sus ganas de saltar a un campo de juego a pesar de las posibilidades de contagio de coronavirus.

“Yo quiero jugar. Es evidente que debemos intentar volver con las mayores garantías sanitarias pero también debemos saber que nunca van a ser al 100%”, explicó Rakitic en una entrevista exclusiva con el diario español Marca. Y al respecto de su postura, argumentó: “Ese mismo riesgo lo van a tener todos los trabajadores en su vuelta al trabajo. Los empleados de un supermercados también se cambian en vestuarios y tienen las mismas posibilidades o más de contagiarse que nosotros. Ellos asumen ese riesgo y yo también quiero asumirlo“.

Fiel a su conocido perfil solidario, el subcampeón del mundo en Rusia 2018 se puso del lado del aficionado y advirtió sobre la importancia del fútbol en la sociedad: “Creo que tenemos esa deuda y estoy seguro de que si le preguntamos a los aficionados a ellos les encantaría que hubiese fútbol. Tenemos que intentar hacer que la gente vuelva a disfrutar del fútbol, que nosotros los futbolistas podemos ser un ejemplo, dando apoyo a todos los trabajadores que nos han demostrado esa fuerza. Yo me quiero unir a esa fuerza”.

No obstante, avisó que respetará a rajatabla lo que determine La Liga: “Yo respeto todas las opiniones, estos días hemos sabido que la Liga francesa, una de las más importantes del mundo no se va a disputar y debemos respetar esa decisión. Cada país y cada Liga tiene que analizar con sus datos y sus necesidades la situación de cómo está todo y decidir qué es lo mejor en cada caso, no creo que se pueda tomar una decisión igual para todo el mundo“.

Sin miedo al contagio

Si bien tiene una familia de la que cuidar y atraviesa un presente prometedor en el FC Barcelona, Rakitic sabe que si el fútbol oficial volviera a la brevedad él podría contraer COVID-19.

“Sin duda, y lo digo desde la conciencia de saber que el riesgo será muy pequeño, pero también por la solidaridad con los que se la llevan jugando por nosotros desde el primer minuto y que así van a seguir durante muchos días”, opinó Rakitic, en referencia a que el regreso de La Liga sería, en principio, sin público en las gradas.

Importancia económica

Con una vasta experiencia en el fútbol profesional, Rakitic razonó: “El fútbol es muy importante para muchas personas y la prueba de ello es que mueve mucho dinero“.

“Hace poco he leído la cantidad de millones que mueve en impuestos y puestos de trabajo, que el fútbol profesional en España ayuda al fútbol base y a otros deportes minoritarios. Me refiero a que socialmente debemos dar un paso, poder hacer que la gente se entretenga con lo que le gusta, que todos dejemos de pensar en virus y enfermedad, que volvamos a bromear con nuestro vecino del equipo contrario”, sugirió el ex Sevilla.

