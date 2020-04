Ronaldinho rompió el silencio: que hará al ser liberado y cómo fueron sus días en la cárcel

View this post on Instagram

Desde @abcdigital . ⚽🏆DE LUJO. . 🗣️👆A más de un mes de su prisión a causa de un problema de documentación, el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, habló con el equipo de #ABCColor desde el hotel Palmaroga, donde cumple arresto domiciliario. . . 🙋‍♂️En una charla distendida, recordó sus logros futbolísticos y habló de la difícil situación que le toca vivir acá, la que sobrelleva gracias al apoyo de los amigos y a su fe. . 📺La entrevista será emitida hoy en el programa Crimen y Castigo de @abctvpy, a partir de las 18:00. . 📻La palabras del exfutbolsita también van a ser escuchadas en los distintos espacios de @abccardinal, así como en el Cardinal Deportivo. . 👆Te dejamos sus frases más resaltantes. . #ABCColor #ABCEsLaClave #Ronaldinho #ABCTvPy #730AM #Paraguay