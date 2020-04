Prisión domiciliaria para Ronaldinho: la millonaria fianza que pagó

Tras permanecer un mes detenido en Paraguay por ingresar al país con documentación adulterada y estar acusado por integrar una banda que lavaba dinero, el brasileño Ronaldinho Gaúcho fue beneficiado con la prisión domiciliaria y en las próximas horas dejará la dependencia de la Agrupación Especializada paraguaya.

La resolución fue tomada por el juez Gustavo Amarilla, quien ofreció una conferencia de prensa para confirmar la noticia. «Corresponde la medida sustitutiva para Ronaldinho y su hermano y la continuación de su arresto en un hotel. Tengo la constancia de la aceptación de los directivos del hotel para que ellos a su costa guarden arresto domiciliario allí”, dijo el magistrado en conferencia de prensa», explicó el magistrado.

De esta manera, tanto él como su hermano, Roberto de Assis Moreira, dejarán la sede carcelaria y serán trasladados a la habitación 104 del hotel Palmaroga, ubicado en Asunción, la capital guaraní.

[URGENTE] El juez Gustavo Amarilla otorgó la prisión domiciliaria para #Ronaldinho y su hermano. 📌Cumplirán la medida en un hotel ubicado en el centro de Asunción. EN VIVO: #730AM – https://t.co/1KK3N26YQr pic.twitter.com/rSH4JmX1UL — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) April 7, 2020

Pero lo impactante de la liberación de «Dinho» pasa por la millonaria fianza que tuvo que abonar para dejar la dependencia policial. Según las primeras versiones locales, el exfutbolista del Barcelona y la Selección de Brasil habría desembolsado ¡1.6 millones de dólares! para empezar a dejar atrás una de las situaciones más escandalosas de su vida.

Tanto Dinho como su hermano continúan siendo investigados por los presuntos vínculos con una banda paraguaya que se dedica a lavar dinero y falsificar documentación. Dalia López, la empresaria que llevó al brasileño a Paraguay, sería la líder de este grupo y sigue prófuga de la justicia.

La confirmación, por videollamada

En virtud de la cuarentena obligatoria que rige en casi todo el mundo por la pandemia del coronavirus, el juez Amarilla les confirmó el dictamen a los detenidos mediante una videollamada.

En la misma, Dinho y su hermano escucharon atentamente el fallo judicial y aceptaron las condiciones del arresto domiciliario por las autoridades de turno.

[AHORA] Caso #Ronaldinho: Videollamada entre Ronaldinho, su hermano y el juez Gustavo Amarilla. 📌 Ambos aceptaron las medidas y ahora serán trasladados a hotel donde cumplirán prisión domiciliaria.#730AM – https://t.co/1KK3N26YQr pic.twitter.com/AE1Eoesf1k — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) April 7, 2020

Sus días en la cárcel, entre futvóley y flashes

Ronaldinho deja atrás una etapa nefasta en su vida personal, pero sin dudas que en la sede de la Agrupación Especializada (AE) ubicada en Asunción ha dejado una imborrable huella en los internos y empleados. Que, como era de esperarse, aprovecharon para registrar al crack brasileño.

El campéon del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 fue uno más dentro de la cárcel y nunca le negó una foto a quien se lo solicitara. Asimismo, fue la auténtica estrella de los torneos de futvóley entre los presidiarios, a punto tal que mantuvo atractivos cruces con otras duplas.

La historia detrás del torneo de fut-voley de Ronaldinho: derrota contra un asesino..Es evidente que Ronaldinho Gaucho no está pasando por su mejor momento. Casi un mes entre rejas, es el tiempo que lleva el astro brasileño, junto a su hermano, en una cárcel de Paraguay acusados de entrar al país con un pasaporte falso. La eterna sonrisa del mundo del fútbol ya no brilla tanto en el edificio de la Agrupación Especializada de Asunción, donde pasa los días jugando al fútbol sala y al fut-voley con el resto de presos. Suscríbete al canal de Marca para no perderte más vídeos AQUÍ : https://bit.ly/2J0YIm6 ✔️ Visita marca.com: https://www.marca.com/ ✔️ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/marca/ ✔️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/MARCA/ ✔️ TWITTER: https://twitter.com/marca ✔️ TWITTER: https://twitter.com/radiomarca #MARCA #Actualidad #Noticias 2020-04-03T10:06:16.000Z

