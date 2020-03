El arquero de México que vio a Lionel Messi “llorando como un nene”

Sin lugar a dudas, Lionel Messi tiene una gran cuenta pendiente en su carrera futbolística y esa es ganar algún título importante con la Selección Argentina. Y uno de los futbolistas que más conoce a “La Pulga” desde los seleccionados juveniles aseguró que el rosarino sufre como nadie los traspiés constantes con la albiceleste.

Ese es Oscar Ustari, actual futbolista del Pachuca de México y ex Boca e Independiente en Argentina. Compañero de Messi en el Mundial Alemania 2006, el portero brindó una charla desde tierras aztecas mientras atraviesa el confinamiento por la pandemia del coronavirus y, entre otros temas, se refirió la frustración que siente el crack culé cuando pierde con su país.

“Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él”, aseguró “Osky”, campeón olímpico en Pekín 2008 junto a un joven Messi, en diálogo con radio Mitre.

En medio de la charla, el guardián del arco de los “Tuzos” recordó una increíble anécdota del “10” blaugrana. “Me acuerdo que en la Copa América del 2011 -disputada en Argentina-, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado”, enfatizó Ustari. De inmediato, agregó: “No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto”.

El coronavirus en México

Ustari no escapa a la realidad que vive el planeta con la pandemia del coronavirus y, desdesu hogar ubicado en la ciudad de Pachuca, se mostró a favor de la suspensión por tiempo indefinido del fútbol mundial, salvo escasas excepciones.

“Se paró por tiempo indeterminado, cada jugador tiene que entrenar por su cuenta, no se pueden volver hasta nuevo aviso. Me parece que es sensato, nosotros somo seres humanos. Que no vean el negocio por encima de la salud”, opinó el portero auriazul.

Sobre los Juegos Olímpicos, donde obtuvo el oro cuando tenía apenas 22 años, Ustari también coincidió con la decisión de postergar su realización en Tokio, Japón, para 2021. “Me parece razonable que no se desarrollen los Juegos Olímpicos, sería tomar un riesgo innecesario y puede generar cosas terribles”, subrayó.

Retirarse en casa, su gran deseo

Surgido de las divisiones formativas de Independiente de Avellaneda, máximo campeón histórico de la Copa Libertadores con siete trofeos en su haber, Ustari no olvida sus raíces y volvió a confesar sus ganas de decir adiós al fútbol profesional en el “Rojo”.

“Mi sueño es poder volver a Independiente y que mi hijo me vea atajando. Yo no sé si mi vuelta esta difícil o no, en Pachuca estoy muy contento y lo que pase a futuro no lo puedo pensar. Mi futuro inmediato es hacer valer lo que están apostando en México“, soñó en voz alta Ustari, cuya extensión del contrato con Pachuca es de un año, “con opción a dos”.

Soñar es gratis, y Ustari aprovecha la oferta trabajando para sorprender a su pequeño.

