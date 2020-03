El curioso pasatiempo de Ronaldinho en prisión

El brasileño Ronaldinho transita sus días en la prisión de Paraguay con el fútbol como su principal actividad… pero no todo es el balón. El exfutbolista del Barcelona, que permanece detenido por haber ingresado al país guaraní con documentación adulterada, apeló a otra curioso pasatiempo para que su estadía tras las rejas sea más amena.

¿De qué se trata? Según dejó saber la cadena ESPN durante los últimos días, Dinho, que cumplirá 40 años el próximo 21 de marzo, se habría sumado al módulo de carpintería para trabajar la madera junto a otros reclusos del penal. De esta manera, mantiene la cabeza ocupada y trata de no pensar en la causa judicial en su contra.

“Juega el fútbol a diario y enseña a sus compañeros de patio algunos trucos con el balón”, también le confiaron al medio antes mencionado.

Si bien se encuentra detenido junto a su hermano, Roberto de Assis Moreira, el exfutbolista culé echa de menos sus vínculos más cercanos y estaría muy preocupado preocupado por su madre, Doña Angelina, con la quien tiene la posibilidad de hablar diariamente.

Fernando Lugo, jugador de futvoley paraguayo, es amigo de Ronaldinho Gaúcho y pasó a visitarlo por la Agrupación Especializada (fortaleza policial donde está detenido el brasileño). Tras un encuentro de casi tres horas con su amigo, fue el propio Lugo quien al salir de la dependencia policial confesó la fuerte frase que le dijo Dinho: “Nunca más voy a volver a Paraguay”.

Lugo, en diálogo con Extra de Paraguay, brindó otros detalles de Ronaldinho mientras continúa recluido. “Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que sí está enojado. ‘Cómo me van a hacer esto en tu país’, me dijo. No le falta nada ahí, está bien atendido, come todo el día asado y le gusta. No es que está todo el día encerrado en su habitación, habla con los muchachos, sentado ahí afuera”