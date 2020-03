Antonela Roccuzzo pide conciencia por el coronavirus: ¿qué recomienda?

El coronavirus se sigue propagando a lo largo y ancho del mundo y este jueves se confirmó que La Liga española, entre otras competencias deportivas internacionales, decidió suspender su actividad de forma preventiva. Y al conocer la noticia, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió un mensaje concientizador en su Instagram.

La mujer de “La Pulga”, que ya se encuentra en cuarentena como el resto de sus compañeros del Barcelona por directiva de la dirigencia culé, se manifestó a través de las redes sociales para que aquellos que no toman en serio la enfermedad originada en China, entre en razón y tomen los recaudos necesarios.

“Debemos tomar conciencia de la situación y prevenir en la medida de nuestras posibilidades para evitar saturar el sistema sanitario”, sostuvo inicialmente Roccuzzo en su mensaje, y luego agregó: “Me gustaría agradecer a todos los profesionales del sector por la labor que están desempeñando. Les mando mucha fuerza y espero que se solucione pronto”. La pareja de Messi acompañó el posteo con un vídeo de la doctora Maria Van Kerkhove , epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La situación que vive España por el COVID-19 es alarmante, razón por la cual el propio Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, decretó el “estado de alarma” para el territorio ibérico.

En este sentido, desde el Barcelona emitieron un listado que fue difundido a través de Twitter enel cual se enumeran las “afectaciones” por la enfermedad en la institución catalana.

Tras una reunión con la plantilla profesional, quien brindó sus sensaciones ante la prensa fue el Dr. Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic: “La reunión ha ido muy bien, estoy especialmente satisfecho y orgulloso de cómo la plantilla ha cogido esta información, que ha cambiado la situación en España. Las competiciones se han visto muy alteradas y la vida normal de los deportistas de élite también“.

