BARCELONA EN ALERTA: Las medidas extremas del club contra el coronavirus

El FC Barcelona entró en estado de alerta tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de catalogar al coronavirus como pandemia internacional.

Desde el club salieron a informar las medidas que aplican puertas adentro para contrarrestar el avance del virus.

La primera medida del club fue reunir a todos sus deportistas para ofrecerles consejos de prevención e indicarles el protocolo de seguridad e higiene al que deberán someterse. Así lo notificó el portavoz del Blaugrana, Josep Vives, en declaraciones a Radio Catalunya.

Actualización de este jueves de las afectaciones del Covid-19 en el FC Barcelona pic.twitter.com/aGGcJ0muZj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 12, 2020

“Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar. Hace unos cuantos días hicimos una comunicación con los deportistas del club y con empleados sobre las medidas que íbamos a tomar. Además, se respondieron dudas y preguntas y no hemos tenido ninguna queja y nadie ha dicho que no quiera disputar un partido”, dijo Vives.

Lo cierto es que el club decretó el cierre del museo y la pista de hielo, dos sitios que son afluentes diarios de turistas. Asimismo, mandó a casa todos los deportistas amateurs residentes de La Masía. Solo podrán ingresar al predio los integrantes de los equipos juveniles profesionales.

OFICIAL. El partido de vuelta de los Octavos de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y Napoli se disputará el 18 de marzo a puerta cerrada. Duelo decisivo sin hinchas en el Camp Nou. El club catalán siguió las recomendaciones por la situación de emergencia Coronavirus. pic.twitter.com/Y0OiuzUuSc — Invictos (@InvictosSomos) March 10, 2020

El presidente Josep Maria Bartomeu avisó que el club restringirá por tiempo indeterminado el diálogo con el periodismo. No habrá ruedas de prensa ni eventos cotidianos que impliquen el tránsito de gente en los pasillos del club.

“El club ha tomado la decisión de cerrar La Masia durante las dos próximas semanas y trasladar a todos los deportistas residentes con sus familias como medida preventiva del coronavirus. Durante este periodo de tiempo los deportistas seguirán su formación académica a distancia siguiendo el mismo protocolo que cuando son seleccionados con sus respectivas selecciones”, agregó Vives.

Otro evento que postergó el anuncio de la OMS es el referéndum que convoca a los socios del club para decidir el futuro de las remodelaciones al Camp Nou. Los hinchas deben votar si aprueban o no al proyecto de financiamiento de las obras propuesto por la junta directiva que encabeza Bartomeu.

Josep Vives: "Nadie nos ha explicado cómo llegarán y cómo regresaran los jugadores del Nápoles, no tenemos noticias de que los italianos no vengan". "No estamos en el escenario de que el partido del Nápoles no se juegue, pero la emergencia sanitaria supera el club". pic.twitter.com/7u4PRo9Ezj — Estadi Johan (@EstadiJohan) March 11, 2020

La dirigencia del club tenía previsto llevar a cabo el referéndum un día de partido. Pero la Liga anunció en las últimas horas la suspensión de todos sus partidos para las próximas dos semanas.

Las medidas del club catalán se pliegan a lo que ya había anunciado Real Madrid. El Merengue puso en cuarentena a sus equipos de fútbol y baloncesto. Además de haber cerrado las instalaciones de su ciudad deportiva y haberles otorgado permiso a todos sus empleados para aislarse en sus domicilios.

ℹ Las oficinas de atención al socio del estadio y la Ciudad #RealMadrid cierran temporalmente.

Las consultas o trámites se llevarán a cabo a través de la Oficina online de Atención al Socio y del correo oas@corp.realmadrid.com pic.twitter.com/0R7SGVBhMM — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 12, 2020

España es uno de los países más afectados en Europa por el coronavirus. Según el último balance, publicado en la tarde del miércoles, hay 2.140 casos notificados y 48 muertos.

