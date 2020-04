La furia de una figura del Barcelona contra la directiva: “No soy un saco de patatas”

Desde el confinamiento preventivo y obligatorio al que se somete para evitar contagiarse de coronavirus, el croata Ivan Rakitic habló con la prensa española y se refirió, entre otros temas, al trato que la dirigencia del FC Barcelona viene teniendo consigo y qué podría llegar a ser de su futuro.

A sabida cuenta del sinfín de rumores sobre qué será de su futuro futbolístico, en función de que la directiva culé ha lanzado su ficha al mercado, Rakitic expresó su frustración y disconformidad con la situación que atraviesa en la institución catalana. No obstante, sus ganas de continuar en el blaugrana siguen firmes.

“Como dije siempre, poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando”, analizó Rakitic su presente en diálogo con Mundo Deportivo, y avisó: “Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato”.

Entrevista a Iván Rakitic, jugador del FC BarcelonaEl centrocampista croata del Barça repasa la actualidad del club y su día a día durante el confinamiento que también vive debido a la pandemia del Covid-19. Más información en http://www.mundodeportivo.com/ Síguenos en Facebook https://www.facebook.com/MundoDeportivo.com Síguenos en Twitter https://twitter.com/mundodeportivo Este vídeo ha sido publicado en el contexto del diario MundoDeportivo.com 2020-04-13T06:00:20.000Z

A pesar de toda su técnica e importancia para el equipo, el subcampeón del mundo con Croacia en Rusia 2018 aún no comprende por qué se transformó en un jugador secundario. “Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador“, se lamentó.

En tanto, al ser consultado sobre si piensa que es una “víctima” por no haberse ido de la institución en el mercado de fichajes pasado, Rakitic opinó: “Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo. Uno tiene una idea pero si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería”.

Y entre los constantes rumores sobre los posibles destinos que giran en torno a su persona, Rakitic lanzó un aviso a la directiva culé encabezada por Josep Bartomeu, presidente de la entidad. “Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante”, sentenció.

Cómo vivió la transición

“Más ilusión o más ganas, no porque yo con (Ernesto) Valverde iba con muchas ganas. Tuve un bajón mentalmente, pero yo quería trabajar duro, dar lo mejor, estar cerca de los compañeros y del cuerpo técnico. Llega otro entrenador y llega con nuevas ideas, otra manera de comunicar… pero de lo mío no ha cambiado en nada porque yo siempre he querido dar lo mejor de mí”.

El Sevilla, siempre en su corazón

“No es ahora dependiendo de la situación que hago un guiño como vosotros lo llamáis. Se ha dado la situación, igual que hice los cinco de cinco de Rakitic donde incluí un gol con cada equipo y mi selección, igual que con La Casa de Papel, que entiendo que vosotros lo acopláis directamente de esa manera. Yo tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad, tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó (risas). Es algo que saben todos, por mi sentimiento”.

Cuarentena en familia

“La verdad es que lo llevamos muy bien. Pese a que ya son bastantes días se hacen bastante cortos jugando mucho con las niñas, haciendo deberes, la comida, yendo al gimnasio… y compartiendo tiempo con mi mujer cuando ellas están durmiendo la siesta. Disfrutando, pero ojalá se pueda resolver pronto esta situación en la que estamos”.

