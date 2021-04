Exjugador se convierte en propietario de Miami Heat ¿de quién se trata?

La legendaria figura del Miami Heat ha estado relativamente activo en algunos emprendimientos sociales desde que se retiró al terminar la temporada 2018-19.

Entre esas cosas quiso aprender sobre tecnologías y se convirtió amigo en amigo del propietario mayoritario, Ryan Smith y este no solo le ayudó a entrar a otra industria, le permitió cumplir un sueño que tenía pendiente en su vida: Ser propietario de un equipo de la NBA.

El jugador adquirió un porcentaje no determinado de los Utah Jazz y su deseo es poder estar al tanto de lo que ocurre dentro de lo operativo de la organización.

“Esto va más allá del sueño que tuve de jugar en la NBA,” dijo Wade en una entrevista que le concedió a ESPN.

Con la llegada de Dwyane Wade al mundo de los exjugadores propieterios dentro de la liga, él se une a Grant Hill (Atlanta), Shaquille O’Neal (Sacramento) y Michael Jordan (Charlotte).

“He visto a Shaq hacerlo en Sacramento. A Grant Hill en Atlanta. A Jordan hacerlo en Charlotte. Si esta asociación va a ser algo como mi relación con Ryan, hay muchas cosas en las que quiero esta involucardo.”

Con Wade siendo el quinto (si uno incluye a Magic Johnson cuando fue parte del grupo propietario de los Lakers), esto es una gesta importante para las minorías. Wade fue parte instrumental de poder activar a varios jóvenes de raza negra para ser parte del proceso de votación en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La llegada de Wade era parte del plan que tenía Smith tras adquirir al equipo en octubre del año pasado por US$1,660 millones (€1,385 millones). Este habló de esta posibilidad desde el mes de diciembre en una entrevista que concedió.

El propietario del Miami Heat, Micky Arison, estaba contento por la decisión que tomó uno de los máximos referentes de la franquicia miamense. Pero a la misma vez, estaba decepcionado que Wade no considerara invertir en su antiguo equipo tras haber negociado con ellos. Este quiso que el exjugador reconsiderara su situación y lo volviera a analizar.

Arison también mencionó que Wade, en ese momento no se sentía preparado para poder tomar esa decisión.

I want to congratulate Dwyane on his recent announcement. We had discussed having him join our ownership group after his retirement but he was not prepared to commmit at the time. Of course I am disappointed that he didn’t reconsider. 1/2

— Micky Arison (@MickyArison) April 16, 2021