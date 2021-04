Andre Drummond es troleado por estrella de Miami Heat

Jimmy Butler le envió un mensaje al jugador de Los Angeles Lakers Andre Drummond después de hacerse un ajuste para defenderlo en el cuarto periodo el jueves por la noche.

“No hagas eso” se puede ver claramente que le dice Butler en la transmisión de TNT mientras señalaba después de haber anotado una canasta por encima de Drummond.

La revancha de la última final de la NBA no fue tan ansiosamente esperada como cuando recién fue publicada antes de comenzar esta temporada, ya que los Lakers no contaban con la presencia de Anthony Davis, LeBron James y Kyle Kuzma. Los Lakers, con un plantel disminuido, dieron pelea pero finalmente los Heat lograron ganar por 110-104 , la cuarta victoria de Miami en los últimos cinco partidos.

Butler terminó con 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Anotó 10 puntos en el cuarto periodo y liquidó el partido con unos tiros libres claves al final.

“Siempre celebras una victoria en esta liga, son difíciles de conseguir, especialmente contra los Lakers”, Butler le dijo a los reporteros en la conferencia de prensa pospartido. “Podemos mejorar”.

Drummond es elogiado tras su primer partido completo

Después de haber terminado su debut con los Lakers de manera prematura debido a una lesión en el dedo gordo del pie, Drummond jugó 27 minutos contra los Heat, anotando 15 puntos y 12 rebotes en la derrota.

Drummond fue vital debajo del aro en la derrota y tiene mucho por mejorar todavía.

“Considerando que este ha sido el primer partido que realmente he jugado, me sentí bien en la cancha” Drummond dijo despues del partido. “Aún estoy tratando de conocer a mis compañeros. En algunas ocasiones, me choqué con algunos de ellos.”

El entrenador de los Lakers Frank Vogel, quien repetidamente apoyó que Drummond fuera titular, estuvo contento con lo que vió.

“Drummond estuvo genial,” dijo Vogel vía Zoom después del partido. “Compitió, hizo lo suyo, 15 y 12 en 26 minutos, cuatro rebotes ofensivos, hizo muy buenas pantallas, sus manos estuvieron muy activas defensivamente. Ofensivamente, tiene mucho que aprender aún dentro de nuestro sistema en ambas facetas del juego, necesita conocer a sus compañeros. Fue un buen primer juego.”

El nuevo base, Ben McLemore, también debutó luciendo los colores de los Lakers anotando seis puntos — cuatro de ellos de tiro libre.

Marc Gasol no jugó contra los Heat

Con Drummond en la alineación, el veterano Marc Gasol no salió del banquillo contra Miami. Gasol fue titular en los últimos dos partidos mientras Drummond se recuperaba de la lesión en que perdió la uña del dedo gordo del pie, y tuvo sus dos mejores partidos de la temporada.

Vogel dijo que el equipo quiere que Drummond se adapte al sistema y recupere su estado físico tras estar mucho tiempo ausente con los Cavaliers.

“Andre será titular. Para eso lo hemos fichado”, dijo Vogel a los reporteros esta semana. “Necesitamos que [Drummond] juegue muchos minutos para que se acostumbre a nuestro sistema con solo una cantidad X de partidos antes de los playoffs, y él será titular. … [La actuación de Gasol] no cambia esto.”

Gasol parece estar manejando la situación mejor de lo que lo hizo inicialmente y confirmó su compromiso con los Lakers esta semana.

“Les diré esto: estoy completamente comprometido con el equipo. Estaré listo cuando me llamen”, dijo Gasol. “Sea como sea, yo estaré listo. Así sean cinco minutos, 10 minutos, en la posición que sea. Algunas noches tal vez ni jugaré, pero estaré listo, no importa qué suceda. Me comprometí a eso”.

Los Lakers continuarán su serie de partidos en la Costa Este el sábado cuando enfrenten a los Brooklyn Nets.

