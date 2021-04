Comienza otro debate alocado sobre LeBron James ¿qué ocurre ahora?

Durante gran parte de esta temporada de la NBA, LeBron James ha sido el claro merecedor para ganar el MVP. Ha liderado al equipo de Los Angeles Lakers hacia varias victorias sin contar con la presencia de su compañero, la superestrella Anthony Davis. LeBron hubiese sido el jugador con mayor edad en la historia de la liga en recibir este premio.

Lamentablemente, sufrió un esguince de tobillo que lo ha dejado afuera por semanas. Esta ausencia ha prácticamente aniquilado cualquier posibilidad de que LeBron gane el MVP. Aunque si bien lo más probable es que esté fuera de la carrera por dicho premio, este hecho no impide que la gente siga debatiendo sobre el tema. Brian Windhorst y Tim Bontemps de ESPN estuvieron recientemente hablando en el podcast The Hoop Collective y la conversación entre ambos expertos se tornó bastante acalorada cuando llegó el momento de hablar sobre LeBron.

El clip de arriba no la peor parte de la discusión porque después Bontemps se fue de lleno contra Windhorst.

Bontemps y Windhorst son dos expertos respetados de la NBA y es raro que alguno de ellos participe en este tipo de intercambio. Por alguna razón, el tema de LeBron a veces altera a las personas.

¿Puede LeBron regresar a la carrera por el MVP?

Aunque todo indica que LeBron ya no tiene ninguna oportunidad de ganar el MVP tras haberse lesionado, la puerta no está completamente cerrada todavía. James Harden, Nikola Jokic y Joel Embiid han sido todos considerados principales contendientes.

Harden está afuera debido a una lesión y Embiid acaba de perder muchísimo tiempo de juego. Jokic no se ha lesionado, pero su juego no ha sido tan sólido últimamente. Con Jamal Murray fuera el resto de la temporada, el pivot superestrella tiene una excelente posibilidad de convertirse en el favorito para recibir el premio.

La única manera en que LeBron puede volver a estar en carrera es si los Lakers caen en una mala racha y él regresa pronto. El equipo no ha estado terriblemente mal sin él, pero seguramente no llegará a los playoffs si él pierde la temporada entera. Llegados a este punto, LeBron está tan solo a unos juegos perdidos más de distancia de perder completamente la carrera por el MVP.

A esta altura de su carrera, él está más preocupado por ganar campeonatos. Si nos basamos en cómo ha venido desafiando el paso del tiempo, LeBron podría estar entre los contendientes por el codiciado premio una vez más el próximo año.

¿Cuando jugará LeBron?

Los Lakers recibieron por fin una buena noticia en mucho tiempo cuando Frank Vogel reveló que Anthony Davis regresará en breve tras dos meses de ausencia. Aunque estas son ciertamente muy buenas noticias para el equipo, aún no hay una fecha precisa para el regreso de LeBron. Su retorno posiblemente dependa de un número de factores.

Si el equipo continúa ganando una cantidad decente de partidos y están dentro de los primeros seis clasificados en la conferencia del oeste, no hay en verdad ninguna razón para hacerlo jugar. No va a ganar el MVP y no tiene nada que probar. Sería mucho más inteligente dejarlo descansar lo máximo posible antes de los playoffs si no lo necesitan en la cancha. Si se siente mejor, con seguridad regresará antes de los playoffs. Necesitará un periodo de readaptación. Es muy factible verlo regresar faltando 10 partidos de la temporada regular. Esto le daría aproximadamente dos semanas más para recuperarse.

