VIDEO: Jugador de los Lakers sufre grotesca lesión contra los Celtics

Marc Gasol jugó con dolor el jueves, después de que le reposicionaran un dedo dislocado durante la derrota por 121-113 de Los Angeles Lakers ante los Boston Celtics.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, colocó a la lesión en la categoría de lesiones “grotescas” pero le dio mucho crédito al pivot catalán por volver a ingresar al partido.

“Se lo volvieron a colocar de inmediato, fue bastante grotesco, pero él regresó enseguida a la cancha y continuó jugando, lo cual fue muy audaz,” Vogel dijo. “Fue increíble verlo continuar en ese estado y seguir jugando después de que le ocurriera eso.”

La transmisión de TNT capturó el momento en que el dedo se dislocó en el tercer cuarto cuando Gasol se lanzó para atrapar el balón.

Marc Gasol just popped a finger out & then batted the ball out like a Lakers legend!! All heart all dog #BOSvsLAL pic.twitter.com/J2crcOr04X — Alex Monaco (@Alex__Monaco) April 16, 2021

Después del partido, los Lakers anunciaron que Gasol sufrió una fractura de la placa volar del dedo meñique izquierdo, según el reportero de ESPN NBA, Dave McMenamin, en Twitter. Esta lesión lo tiene en duda para el partido del sábado contra Utah.

The Lakers say Marc Gasol suffered a volar plate fracture to his left pinkie finger, X-rays revealed after the game. He is questionable Saturday vs. Utah. — Dave McMenamin (@mcten) April 16, 2021

El Dr. Rajpal Brar de SB Nation habló sobre la lesión un poco más en profundidad en Twitter después del anuncio.

“Una fractura de la placa volar tipicamente significa una fractura por avulsión donde un ligamento en la parte inferior del dedo picó un pedazo pequeño de hueso, escribió. “Es una lesión leve porque ocurrió en la mano en la que no dispara Marc.”

Lakers Postgame: Marc Gasol (4/15/21)Subscribe for the latest Lakers' content: youtube.com/channel/UC8CSt-oVqy8pUAoKSApTxQw Follow us on Facebook: facebook.com/lakers Follow us on Instagram: instagram.com/lakers/ Follow us on Twitter: twitter.com/Lakers Get the Lakers app: nba.com/lakers/multimedia… 2021-04-16T06:26:23Z

Gasol fue una de las figuras para Los Ángeles en la derrota, anotó 18 puntos además de cuatro rebotes y tres asistencias en tan solo 21 minutos. Gasol, quien había jugado solamente cinco minutos desde el 6 de abril previo al partido del jueves, encestó siete de 10 tiros y acertó con tres triples.

A pesar de la lesión, Gasol estuvo de buen humor después del partido y hasta pudo bromear al respecto.

“La adrenalina ayuda,” dijo Gasol. “Es mi mano izquierda, de todas formas no la uso mucho. Así que veremos”.

El rol de Gasol ha estado fluctuando desde que los Lakers ficharon a Andre Drummond, quien se ha convertido en el pivot titular. Drummond estuvo en el banco durante el partido del jueves debido a una lesión en el dedo gordo del pie, permitiendo que el pivot catalán juegue más minutos.

Gasol ha tenido problemas por momentos esta temporada pero ha mejorado últimamente cuando lo han usado, esto le ha ayudado para pedir más minutos y un rol más importante. Gasol admitió que fue un trago amargo cuando trajeron a Drummond, pero se comprometió a salir adelante con los Lakers en cualquier rol que le asignen.

“Estaré listo. Les voy a decir algo: estoy completamente comprometido con el equipo. Estaré listo cuando me necesiten,” dijo Gasol en una conferencia de prensa pospartido el 6 de abril. “Entiendo que necesitamos que Andre se acostumbre a lo que queremos hacer. Necesitamos que nuestras dos figuras regresen: Bron y A.D. Y cuando regresen, tienen que motivar al grupo y crear la química dentro de nuestra unidad principal. Estaré listo sin importar qué ocurre. No importa si son cinco minutos, 10 minutos, la posición que sea. Algunas noches ni jugaré. Pero me mantendré listo. Ya hice ese compromiso.”

Los Lakers están lesionados en la última parte de la temporada