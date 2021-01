Novak Djokovic sacude al Australian Open con una dura carta

A sus 33 años y dueño de una exitosa carrera a nivel profesional, Novak Djokovic aprovecha su “rol de privilegio” y expresa todas sus sensaciones cada vez que así lo requiere. Sin embargo, su reclamo a las autoridades del Australian Open para que los tenistas abandonen la cuarentena estricta ha provocado críticas y, en consecuencia, el serbio decidió defenderse a través de una dura carta publicada en su cuenta de Instagram.

“A la luz de las recientes críticas de los medios y las redes sociales por mi carta a Craig Tiley (director del torneo del Australian Open), me gustaría aclarar algunas cosas. Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas”, inicia el descargo Djokovic, haciendo referencia a las sugerencias que le dio a Craig Tiley para que los tenistas entrenen en mejores condiciones antes de competir en el Melbourne Park.

Y en el mismo sentido, “Nole” continúa: “Esto no podría estar más lejos de la verdad. No todos los actos se toman al pie de la letra y, en ocasiones, cuando veo las consecuencias de las cosas, tiendo a preguntarme si debería simplemente sentarme y disfrutar de mis beneficios en el lugar de prestar atención a las luchas de otras personas. Sin embargo, siempre elijo hacer algo y ser útil a pesar de las desafiantes consecuencias y los malentendidos”.

Luego, el número 1 del ranking mundial hizo alusión al “rol de privilegio” que ocupa por sus notables logros en el circuito ATP, una posición que no todos sus colegas poseen y a partir de la cual la raqueta serbia puede encabezar protestas que otros no se atreverían.

Realmente me preocupo por mis compañeros jugadores y también entiendo muy bien cómo se maneja el mundo y quién se hace más grande y mejor y por qué. Me he ganado mis privilegios por las malas, y por eso me resulta muy difícil ser un mero espectador sabiendo lo mucho que me importaba cada ayuda, gesto y buena palabra cuando era pequeña e insignificante en el orden jerárquico mundial. Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario. Siempre he tenido una muy buena relación con Craig, y respeto y aprecio todo el esfuerzo que hace para hacer del Abierto de Australia un lugar al que esperar volver cada año. En nuestro intercambio de correo electrónico, aproveché la oportunidad para intercambiar ideas sobre las posibles mejoras que se podrían hacer en la cuarentena de jugadores en Melbourne que estaban completamente bloqueados.

A continuación, Djokovic habla de los mensajes que ha intercambiado con otros tenistas para evaluar y presentar posibles consejos a las autoridades, con el único objetivo de que la estadía de los deportistas en Australia no se torne un verdadero calvario.

Hubo algunas sugerencias e ideas que obtuve de otros jugadores de nuestro grupo de chat y no hubo ningún daño con la intención de ayudar. Sabía que había pocas posibilidades de que se aceptaran alguna de nuestras sugerencias, al igual que mi solicitud de cuarentena con mi equipo en Melbourne en lugar de Adelaida fue denegada antes de nuestro viaje, debido a las estrictas regulaciones gubernamentales. Como no podía estar con otros jugadores en Melbourne, me puse a disposición de ellos si era necesario. Entiendo que la organización de eventos deportivos internacionales durante una pandemia plantea riesgos para la salud de la comunidad local y de los propios jugadores. Por lo tanto, me gustaría expresar mi agradecimiento total a Tennis Australia, al gobierno australiano y a los ciudadanos locales por estar dispuestos a correr este riesgo con nosotros por amor al juego y las múltiples oportunidades que brinda a la economía del país y su gente.

Sobre la imposibilidad para trasladarse de Adelaida a Melbourne que Djokovic menciona en su carta, The Guardian asegura que esto se debe a que Tiley continúa defendiendo el trato preferencial que reciben las mejores raquetas, como Rafael Nadal, Serena Williams y Naomi Osaka, entre otros.

"Fueron informados de que si había un contacto cercano tendrían que estar 14 días encerrados en la habitación del hotel y eran conscientes de que los viajeros de un mismo avión serían considerados como contactos cercanos" https://t.co/JmmBM3x37U — Punto de Break (@PuntoDBreak) January 19, 2021

“Los mejores jugadores tienen mejores condiciones de vida porque tienen balcón. Tengo la sensación de que se percibe como un trato preferencial, pero son los mejores jugadores del mundo, fue una ventaja para nosotros tener el espacio adicional de cuarentena y es una gran oportunidad para Adelaide y se lo merecen”, argumentó Tiley, de acuerdo a las declaraciones que consigna The Guardian.

Y agregó: “Mi regla general es que si estás en la cima del juego, un campeón de Grand Slam, es simplemente la naturaleza del negocio: obtendrás un mejor trato”.

Por último, Djokovic lamentó que su mensaje público para los organizadores del Australian Open se haya tomado de mala manera. Nick Kyrgios, uno de los máximos detractores de Djokovic, incluso calificó al serbio de “inútil” cuando citó en su cuenta de Twitter al video de un noticiero que hablaba de las exigencias del ocho veces campeón en Melbourne.

Nos sentimos honrados y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir las pautas y protocolos establecidos. Esperamos poder nutrir nuestros cuerpos y estar radiantes para las pruebas de resistencia y fuerza física y mental que tenemos por delante una vez que comience la competencia. Las cosas en los medios de comunicación se intensificaron y hubo una impresión general de que los jugadores (incluyéndome a mí) son ingratos, débiles y egoístas debido a sus sentimientos desagradables en la cuarentena. Lamento mucho que haya llegado a eso porque sé lo agradecidos que están muchos. Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada fácil. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y unirme al frenesí del tenis y la energía de la ciudad que siempre me ha llevado a muchas victorias. También estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne.

Las sugerencias de Novak Djokovic a la organización del Australian Open que terminaron en escándalo

El escándalo en el Australian Open originado a partir de las exigencias que Novak Djokovic le hizo llegar a Craig Tiley apunta más que nada a la igualdad entre todos los jugadores que competirán en el primer Grand Slam del año.

De acuerdo a la información que publicó la web especializada en tenis Punto de Break, Djokovic solicitaba:

Material de fitness y entrenamiento en todas las habitaciones

Comida decente, acorde al nivel del torneo y de un deportista de élite

Rebajar los días de aislamiento para los 47 jugadores aislados, efectuando más tests que confirmen que todos son negativos

Permiso para visitar a tu entrenador o preparador físico, siempre y cuando ambos hayan superado la PCR

En caso de tener luz verde la propuesta anterior, que tanto el jugador como su entrenador estén en la misma planta del hotel

Mover, en la medida de lo posible, a la mayor cantidad de tenistas a casas privadas con pista para entrenar.

Pero el intento de Djokovic fue en vano, ya que con Craig Tiley a la cabeza el pedido del serbio fue denegado rotundamente y la cuarentena obligatoria por 14 días continuará tal como está estipulada.

El tenista argentino Guido Pella asegura que en el hotel donde se hospeda “no nos limpian la habitación hace una semana”

En sintonía al malestar que expresaron distintos tenistas por la cuarentena estricta que les obligan a cumplir antes de participar en el Australian Open, el argentino Guido Pella emitió una fuerte queja para reclamar por la falta de limpieza en el hotel donde se hospeda, ubicado en la ciudad de Melbourne.

“Imagínense que no nos limpian la habitación hace una semana, de milagro nos dan toallas y la comida es de cartón. Ni una hoja limpia pudimos conseguir… Pero bueno, seguimos fuertes (ponele)”, escribió en Instagram Stories el tenista argentino, de 30 años, al mismo tiempo que intenta mantener la cabeza fría para continuar con su puesta a punto encerrado en cuatro paredes.

Estas pobres condiciones de vida que revela Pella se suman el reciente video publicado por la kazaja Yulia Putintseva, quien filmó con su celular a un ratón que merodeaba en su misma habitación.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021

Y a pesar de que la trasladaron a otro cuarto, en el nuevo también se encontró con más roedores que logró captar con su teléfono móvil para luego compartir las imágenes vía Twitter.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

