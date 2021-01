Andy Murray da positivo de COVID-19: ¿Qué torneos se perdería?

El exnúmero 1 del ranking de la ATP Andy Murray dio positivo al COVID-19, según las informaciones publicadas este jueves por varios medios británicos. La noticia pone en duda su participación en el Abierto de Australia, que comienza a disputarse el 8 de febrero.

El tenista escocés de 33 años se encuentra estable y sin síntomas graves. Cumple cuarentena en su domicilio, a pesar de que la organización del Abierto de Australia había puesto a su disposición uno de los 18 vuelos chárter con destino a Melbourne.

Ahora, Andy Murray espera poder viajar a la capital australiana en una fecha posterior a la prevista por los organizadores. Negocia su participación, que está en duda debido a los estrictos protocolos sanitarios exigidos por el país organizador del torneo.

Wishing you all the best with your recovery @andy_murray pic.twitter.com/SRMQeuIxLp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2021