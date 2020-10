Depay “probable” que fiche para el Barcelona

A solo 24 horas de que se cierre el mercado de pases en Europa, hay varios equipos que comienzan a entrar en un estado de pánico ya que no se han reforzado de manera apropiada y ven que las opciones se ven muy limitadas.

Este es el caso del Barcelona que tiene una necesidad en el ataque y otro jugador con el que el técnico Ronald Koeman no lo ve en sus planes.

Por el caso dentro de la plantilla culé, Koeman ya no tiene en cuenta al francés Ousmane Dembele. El jugador campeón del mundo no ha jugado mucho desde que se recuperó de su última lesión. Por eso, tiene un deseo de reforzar al equipo con otro compatriota.

La llegada de Memphis

De acuerdo a varios informes provenientes desde Francia, el atacante neerlandés ya tiene un acuerdo con la institución catalana. Hasta el técnico del Lyon dejó saber que algo ocurría con el jugador cuando lo dejó en el banco para el partido que su equipo tuvo durante el fin de semana contra el Olympique Marsella, partido en el que los dos empataron a un gol. Depay no ha jugó en ese partido y además el técnico aseguró que no sabía que iba a pasar el lunes.

El director deportivo del Olympique Lyon, Juninho Pernambucano, aseguró que Memphis tiene muchas posibilidades de jugar en el Barcelona durante la presente temporada. El mismo jugador lo mencionó el domingo después del partido.

Here's Why Koeman Wants Memphis Depay!🔔TURN ON MY POST NOTIFICATIONS TO NEVER MISS AN UPLOAD🔔 Donate if you want to help my channel: https://www.paypal.me/Ndoi This content is both in Transformative and Educational nature. Video is in compliance with Content Quality section of YPP Policies as the editing adds creative value which makes the content unique. 𝑻𝒉𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒆 𝒐𝒇 𝒂𝒍𝒍 𝑪𝒖𝒍𝒆𝒔… 2020-09-06T13:24:11Z

“Aún le quedan doce meses de contrato. Tiene un acuerdo con el Barcelona. No lo escondemos. Es posible que fiche mañana pero el Barcelona, pero no es seguro. Lo más probable es que se vaya”, aseguró el máximo responsable deportivo del club francés en declaraciones a la cadena Telefoot.

Las palabras chocan con las de su presidente Jean-Michel Aulas que prometió que el delantero no iba a salir en el caso de que el jueves no se hubiera concretado su traspaso y en las que hoy mismo aseguraba que si Rudi García le necesitaba para el equipo lo iba a tener.

El traspaso del jugador se cifró inicialmente en 25 millones de euros pero ese precio terminó rebajándose porque Depay acaba contrato a final de la presente temporada. El Lyon estaba dispuesto a cobrar la mitad de lo que inicialmente pidió el club francés.

Ahora se tiene que ver qué pasa con el Manchester United y si termina fichado a Dembele, que de acuerdo a los medios en España, sería la manera en la puede llegar el neerlandés al cuarto blaugrana.