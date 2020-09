Memphis Depay cerca de llegar al Barcelona

Siguen complicados los fichajes para el Barcelona, pero por un lado comienzan a solucionar una opción para la Memphis Depay dejará el Olympique de Lyon por Barcelona. Según el diario neerlandés De Telegraaf, el jugador de 26 años hará el cambio por €30 milones, cantidad que puede aumentar en otros dos millones mediante bonificaciones adicionales.

El diario informa que el Barça pagaría €25 millones forma inmediata y y otros cinco después de esta temporada. El Barcelona quiere confirmar el acuerdo a finales de esta semana, antes de presentar a Depay en el Camp Nou.

Poco después de la designación de Ronald Koeman como técnico del Barcelona, ​​Depay estuvo vinculado a un traspaso al equipo catalán. El ex jugador del PSV fue nominado para dejar el Lyon, donde vence su contrato el próximo año. Depay no ocultó que quería dar el siguiente paso en su carrera. Según varios medios, el jugador ya tenía un acuerdo personal con el Barcelona. Ahora que los clubes parecen estar fuera, es solo cuestión de tiempo que se presente el atacante.

De Telegraaf escribe que Depay “será el nuevo compañero de Lionel Messi” en el ataque culé.

Koeman estaba buscando un nuevo delantero después de que le dijera a Luis Suárez que puede buscar un nuevo club. Durante mucho tiempo parecía que Lautaro Martínez iba a ser el nuevo compañero de Messi. El lunes, sin embargo, su agente anunció que el argentino no se marcha del Inter. Los rumores de un fichaje por el Barcelona o el Real Madrid se referían al ámbito de las fábulas.

Además de Depay, Georginio Wijnaldum también se asoció explícitamente con Barcelona. Otro que se había agregado a esa lista era el egipcio Mohamed Salah, aunque ese rumor no tiene mucho fundamento por ahora. Durante una rueda de prensa en la selección holandesa, el centrocampista del Liverpool no quiso confirmar el interés e indicó que solo eran rumores. Con contrato en Inglaterra hasta mediados de 2021, él también parecía una opción interesante para el Barça, pero al parecer ya no se vislumbra un acuerdo. Ahora se espera que Wijnaldum se quede con el Liverpool y firme un nuevo contrato allí.

Depay se enfrenta a una dura competencia en España. Cuando Suárez se va, Koeman todavía tiene muchas opciones en la vanguardia. Por ejemplo, el entrenador cuenta con Antoine Griezmann, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Trincão y Messi. Depay se encuentra con Frenkie de Jong otro holandés en la selección del Barcelona, ​​mientras que el internacional juvenil Ludovit Reis juega en el Barcelona B.