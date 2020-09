El futuro de Luis Suárez es la nueva novela del Barcelona ¿cómo terminará?

El fichaje de Luis Suárez por parte de la Juventus no está tan próximo a cerrarse como desde Italia se está apuntando en las últimas horas. El jugador está meditando todavía esta posibilidad y por ahora ha congelado la operación. La razón es simple por la cual se enredó la ida del ariete uruguayo a la Vecchia Signora. Desde que tuvo su breve conversación con Ronald Koeman, el futuro del salteño sigue en el aire, pero todo indica que puede estar más afuera del equipo culé que adentro a largo plazo.

Esta nueva novela en el Barcelona puede durar un rato y el fin no tiene un final muy cierto. Entre todos los rumores, el delantero uruguayo sigue entrenando en el club bajo las instrucciones de Koeman, que durante sus primeros días en el cargo decidió llamarlo por teléfono para avisarle que no entraba en sus planes. Sin embargo, esa postura por parte del neerlandés parece estar cambiando y ahora ve como algo positivo que Suárez siga en el plantel.

Todo esto comienza a mencionarse un poco más desde lo que se ha hecho dentro del tema de Memphis Depay y otra especulación eterna como la que ha sido la posible llegada de Lautaro Martínez.

🚨🚨 NOTICIA #DeportesCuatro 💥 Luis Suárez paraliza su salida a Italia. Quiere seguir en España y hay NEGOCIACIÓN con el Atlético de Madrid 💥 El Barça estudia que hacer ahora con el delanterohttps://t.co/NOOov8GZRc — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 10, 2020

Suárez quiere valorar todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión y aceptará una propuesta cuando esté totalmente convencido de su próxima movida. En los últimos días, llegó otro protagonista a escena. Según Deportes Cuatro, el Atlético supuestamente habría hecho una propuesta al delantero del Barça, que vería con mejores ojos seguir en España y jugar para un entrenador al que tiene mucho respeto y con el que se siente muy identificado como el ‘Cholo’ Simeone.

El club colchonero podría hacer un esfuerzo para contar con Luis Suárez la próxima temporada. Ahora mismo tienen a Álvaro Morata y Diego Costa en la delantera, pero para Diego Pablo Simeone la llegada del ariete charrúa sería algo positivo ya que él le puede dar opciones frente al arco. Morata está en la mira de la Juve después de terminar su vinculo con Gonzalo Higuaín.

El exReal Madrid estaría dispuesto a salir del equipo rojiblanco porque no cree que tendrá los minutos que quiere. También Costa está considerado como transferible y estarían dispuestos a escuchan ofertas para una por él.

¿Entonces La Juve qué?

Aunque se habla del Atleti, todavía no ha nada concreto fuera de las especulaciones. Cuando haya una oferta oficial, se puede hablar un poco más claro al respecto. Lo que sí se sabe es que Suárez tiene dudas sobre la opción de la Juventus y aún no ha dado estado de acuerdo con un pase definitivo. Es una posibilidad real, que está encima de la mesa, pero el uruguayo es consciente de que está ante la última gran operación de su carrera deportiva y quiere estar completamente seguro de que es la mejor opción.