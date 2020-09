Barcelona se interesa en goleador de la Premier League, ¿de quién se trata?

En el Barcelona, siguen las especulaciones sobre sus futuros fichajes y las incertidumbres siguen siendo muy latentes. A solo un par de semanas para el comienzo de la participación del cuadro catalán en la liga española.

Ronald Koeman sigue pidiendo fichas para poder lidiar con la campaña que se le viene teniendo en cuenta que aunque el equipo no tenga las expectativas de temporadas previas, las demandas no se reducirán.

El lunes se reportó que un amigo del técnico neerlandés, Sjakk Swart, había confirmado que él veía con buenos ojos la llegada del estelar atacante egipcio del Liverpool, Mohamed Salah.

Swart, es un ex internacional de los Países Bajos que tiene la distincíon de ser el jugador que más veces a vestido la camiseta del Ajax. Este jugador formó parte del equipo que conquistó tres Copas de Europa a principios de la década de los setenta, siendo uno de los veteranos que guiaron a jóvenes talentos como Johan Cruyff y Johan Neeskens durante esa época dorada.

Salah fue instrumental en el primer partido de la campaña al tener un hat-trick en la victoria por 4-3 ante el Leeds United.

En esta información adelantan una batalla entre Liverpool y Barça por Salah ya que Koeman, quiere fichar al egipcio, por delante de su compañero Sadio Mane, al que ya se había relacionado con el club blaugrana.

Swart aseguró la aseguró a Voetbalzone: “Sé que Koeman lo quiere, y sé que a Salah le gustaría ir”.Cuando le insistieron para que revelar la fuente de su información, Swart añadió: “No puedo (decirlo)”.

Otras opciones

Salah y Mané no son los únicos integrantes de la plantilla del Liverpool que han sido relacionados con el Barça. El centrocampista Georginio Wijnaldum también ha sido vinculado con su posible traspaso al Camp Nou. El futuro del centrocampista neerlandés en Anfield sigue sin estar despejado.

Pese a todo, admiten que la operación es muy complicada. No solo por la vinculación contractual de Salah con el Liverpool, que tiene firnmado hasta junio de 2023, sino por el hecho de que el Barça no cuenta con la capacidad económica para una operación así. Menos aún cuando Leo Messi seguirá, al menos una temporada más, en el club. De hecho, los nombre que se manejan son los de Lautaro Martínez del Inter, quien ya fue confirmado que se queda con la institución neroazzurra. El otro es Memphis Depay del Olympique de Lyon que ya se reporta su salida de la institución francesa.