Coutinho: Uno de los que comienza a resurgir bajo Koeman

En el fútbol, la confianza y el aspecto mental suele ser una de las claves del éxito para varios jugadores. A la misma vez, la falta de esos factores puede contribuir en la debacle de una carrera prometedora o establecida.

En algunos casos, hay mucho trabajo que se tiene que hacer con un jugador. En otros, no es necesario. Pero la posibilidad de poder hacerlo termina siendo la diferencia entre un entrenador que puede maximizar a un jugador y uno que no.

Por ahora se comienza a ver eso en las primeras interacciones que ha tenido Ronald Koeman con el brasileño

Philippe Coutinho. El jugador surgido del Vasco da Gama es uno de los nombres que se han destacado en este nuevo proceso en el Barça.

Coutinho fue uno de los mejores en el 3-0 que consiguieron en Balaídos y ha se comienza a ver un cambio en su actitud y personalidad dentro del terreno de juego. Esto es una gran noticia teniendo en cuenta que hace unas semanas atrás, él ya lo consideraban un jugador transferible y que su fichaje del Liverpool fue dinero perdido después de su primera etapa como jugador culé.

El brasileño sonríe a toda y no se ha escondido cuando se necesita que él sea protagonista en este tramo inicial. Esto es en comparación a cómo se manejaba y comportaba el jugador durante la época de Ernesto Valverde antes de irse cedido al flamante campeón de Europa. En este momento, Coutinho muestra mucha confianza dentro del terreno de juego en muchas acciones. Se ha visto fino y ve dónde debe se ir ese último pase que siempre lo hacía un jugador diferente. En este cambio, se le tiene que dar mucho crédito a Ronald Koeman.

En la rueda de prensa que otorgó el técnico neerlandés antes del choque del domingo ante el Sevilla, solo tuvo elogios para el jugador que recién había ganado el triplete con el Bayern Múnich. Koeman lo catalogó como “fenómeno” al jugador tras su gran comienzo de temporada.

“Es una buena pregunta que tiene una respuesta muy fácil. Coutinho tiene muchísima calidad, es un jugador fantástico. Ha aprendido mucho en Inglaterra, también en el Bayern. Mi función como entrenador también es esta, poner a los jugadores en su sitio y sacar su máximo rendimiento. Todo empieza por ahí. Se le ve con más confianza. Pero la clave de todo, que nadie se equivoque, es la calidad del jugador”.