[VÍDEO] Dembélé sólo tardó 5 minutos en marcar tras casi un año sin jugar

Ousmane Dembélé jugó su primer partido con el Barcelona desde noviembre de 2019 este sábado y sólo tardó 5 minutos en ver portería.

El internacional francés fue escogido por Ronald Koeman en el once titular del primer partido de la pretemporada del Barcelona y dejó buenas sensaciones.

En una de sus primeras acciones, aprovechó un pase de Sergi Roberto, para que convirtiera su primer gol. En esa jugada, Pedri dejó pasar la pelota por debajo de sus piernas con inteligencia.

El gol llegó en un año que está siendo muy duro para el extremo. Cuando parecía recuperado de su lesión, en febrero sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha”

Koeman empezó su primer amistoso con un equipo muy potente

Koeman utilizó un equipo muy fuerte para su primer partido en el cargo. El capitán Lionel Messi empezó el partido como titular a pesar de haber vuelto a los entrenamientos el lunes y después de casi marcharse del Barcelona este verano.

El argentino empezó en ataque junto a Dembélé y Antoine Griezmann, que llevará a partir de ahora el dorsal número 7.

Griezmann fue el encargado de anotar el segundo gol después de marcar un penalti producido por una caída de Gerard Piqué dentro del área.

17' Le but de @AntoGriezmann sur pénalty, contre le Nastic de Tarragone ! (2-0) #BarçaNastic pic.twitter.com/Q4DXr7jbro — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 12, 2020

Koeman también empezó con una defensa con experiencia. Piqué y Lenglet como centrales y como laterales Sergi Roberto y Jordi Alba. En la portería Neto sustituía al lesionado Marc-André Ter Stegen.

El entrenador holandés optó por una mezcla de juventud y experiencia en el centro del campo. Sergio Busquets empezó jugando al lado de Pedro, que debutaba con el Barcelona, y Carles Aleñá, que ha vuelto al equipo después de una sesión al Betis.

11 cambios en la media parte

Koeman decidió cambiar su equipo entero durante la media parte y decidió apostar por un once repleto de jóvenes. La promesa nacida en los Estados Unidos Konrad de la Fuente, el nuevo fichaje Francisco Trincao, Riqui Puig y Ronald Araujo jugaron estos segundos 45 minutos.

El Barcelona pudo marcar su tercer gol gracias a Philippe Coutinho. El brasileño definió perfectamente un penalti cometido sobre Nelson Semedo, que curiosamente fue el capitán del conjunto catalán.

El conjunto catalán casi anota el cuarto tras una buena acción de Trincao que definió Konrad a las mil maravillas. Desafortunadamente, había fuera de juego previo al gol.

Finalmente, los de Koeman vencieron por 3 a 1. El equipo jugará el próximo partido contra el Girona el miércoles.