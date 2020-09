Tom Brady: ¿cuánto dinero cobrará en los Buccaneers de la NFL?

Tom Brady ha firmado un contrato de dos años de 50 millones de dólares con los Tampa Bay Buccaneers con un salario medio de 25 millones de dólares por temporada, según Spotrac. Brady tiene un salario base de 15 millones de dólares, que se sumará a un bono adicional de 10 millones de dólares para la 2020-2021. En la 2021-2022, directamente cobrará 25 millones de dólares.

Haga lo que haga, Brady será recordado como una leyenda de los Patriots, pero cierto es que los Buccaneers le pagarán el salario más alto de su carrera. Según Spotrac, Brady cobró 23 millones de dólares en su último año en los Patriots, que son 2 millones de dólares menos de lo que cobrará con los Bucs’ esta temporada.

Brady, en el pasado, se había rebajado un poco el salario a lo largo de su carrera para que los Patriots no tuvieran problemas con el tope salarial. Aun así, el mariscal ya ganó más de 250 millones de dólares en sus 20 temporadas con su equipo de toda la vida. Brady no les dio ese mismo descuento a los Buccaneers, pero posiblemente tendrá a su alrededor el conjunto más talentoso que ha tenido en su carrera.

No fue una gran sorpresa que Brady firmara por los Bucs aunque tuviera muchísimos más competidores para ficharlo, ya que era agente libre. El periodista de NFL Network Ian Rapoport explicó que los Saints eran uno de los tapados para llevarse a Brady. Los Bears y los Chargers también eran dos equipos interesados en los servicios de Brady.

“Brady tenía claro que si Brees se retiraba, tenía que ser su remplazo”, explicó Rapoport. “Brady mencionó esta idea, según dicen las fuentes, a algunos jugadores de los Saints.

Drew Brees and Tom Brady have combined to throw 1,088 touchdown passes in their careers. That’s more than 7 NFL teams have in their franchise history. pic.twitter.com/fG2aNpfqoq

