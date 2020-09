[VÍDEO] Neymar, expulsado tras agredir a rival, a quien acusa de llamarle “mono hijo de ****”

El PSG no ha empezado nada bien la temporada en la Ligue 1. Tras perder la final de la Champions contra el Bayern de Munich por 0 goles 1, la temporada en la liga francesa empezó ya para el conjunto parisino.

El jueves perdieron 1 a 0 contra el Lens en su primer partido de la temporada 2020-2021, aunque es cierto que los de Tuchel presentaban hasta siete bajas de su equipo titular: Mbappé, Neymar, Di María, Icardi, Paredes, Marquinhos y Navas dieron positivo por coronavirus.

Este domingo, ante el Olympique de Marsella, ya recuperaron a jugadores importantes como Neymar, Di María o Paredes, pero el equipo aún se notó falto de forma. Lamentablemente, tras un gran encuentro de fútbol en el que ganaron los marselleses por 0 a 1, el partido se embarulló por una trifulca entre el extremo brasileño y el defensa español Álvaro González.

Según cuenta Neymar, el central del Olympique de Marsella le llamó “mono hijo de ****. El extremo decidió responderlo dándole una colleja, que fue captada por el VAR y que terminó en roja directa.

De momento, no ha trascendido ningún vídeo en el que se vea que Álvaro González le insulte de ese modo, pero ya hay cámaras buscando el instante por si hubiera que sancionar al español.

A continuación, les mostramos el momento en el que los dos se encaran y el brasileño le llama claramente “racista”.

"Tu é racista" "You are racist" Can't believe Neymar still gets so disrespected man pic.twitter.com/eSgAwiCWZk — Galu (@PSGalu) September 13, 2020

Di María también se las tuvo con el defensa español, al que lanzó un escupitajo, como pueden comprobar en el siguiente vídeo:

If he did actually call Neymar a dirty Monkey, Di Maria should have added extra flem to that fucker Alvaro Gonzalez pic.twitter.com/UhqeK8EKDl — Retired Yoruba Demon (@MrLastMinute_) September 13, 2020

Con el partido ya caliente, en el minuto 95 una falta de Paredes terminó en una batalla campal en la que cinco jugadores fueron expulsados. Por parte del PSG, Kurzawa, Paredes y Neymar. Por parte del Olympique de Marsella, los sancionados fueron Amavi y Benedetto.

🔴⁉️ La brutal tangana en el PSG-Olympique de Lyon que terminó con 5 rojas. 🇧🇷Entre ellos Neymar JR pic.twitter.com/7jmRDno1Dm — Fútbol Info (@__Futbolinfo) September 13, 2020

En el caso de Neymar, esta es la acción por la que terminó expulsado. El brasileño venía muy enojado de todo un encuentro de rifi-rafes con Álvaro González y le dio una colleja. La acción fue captada por el VAR y el extremo fue expulsado inmediatamente.

La colleja de Neymar a Álvaro que le ha costado la expulsión. pic.twitter.com/dcuMDIY8GD — Javi Torres (@JaviTorresCifu) September 13, 2020

Neymar se fue del campo totalmente enfadado y quejándose de los constantes gritos racistas de Álvaro González. En el siguiente vídeo se puede escuchar perfectamente como le dice al cuarto árbitro: “Porque es un racista. Por eso le pegué.”

"Porque es un racista, por eso le pegué", Neymar, sobre Álvaro González, cuando se fue expulsado.pic.twitter.com/Jl8HmJPjtp — Los Convocados Perú (@Losconvocadosp) September 13, 2020

La polémica sigue en Twitter

Después del partido, ambos siguieron con su relato. Neymar se quejó ostensiblemente por la actitud que había mostrado Álvaro González durante todo el partido con este mensaje en Twitter:

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

La traducción del portugués al español de este mensaje sería: “Para el VAR captar mi agresión es fácil. Ahora lo que quiero ver es la imagen del racista llamándome ‘mono hijo de ****. Yo soy expulsado. ¿Y él?”

Antes, Neymar ya había escrito un mensaje mucho más polémico:

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

El comentario es mucho más contundente: “Mi único arrepentimiento ha sido no golpear la cara de ese pendejo”.

Por su parte, Álvaro González ha querido defenderse de las acusaciones de “racista” subiendo esta foto en su cuenta de Twitter:

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

En cualquier caso, si se confirman las acusaciones de Neymar, el defensa español se podría enfrentar a una sanción ejemplar, ya que desde la UEFA, especialmente en los últimos años, son 0 tolerantes al racismo.