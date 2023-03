Dani Alves en prisión: ¿Cómo es la nueva vida del futbolista tras las rejas?

A casi dos meses de ser detenido por estar acusado de violación, Dani Alves parece estar más adaptado a su nuevo realidad: según trascendió en las últimas horas, el futbolista brasileño se encargó de conformar una liga de fútbol dentro del penal.

Según indicó el portal Servimedia, y que recogieron sitios como el diario deportivo AS, de España, el histórico lateral estaría promoviendo que sus compañeros del Centro Penitenciario Brians 2 participen en partidos de fútbol. Incluso, el citado medio señaló que Alves marcó dos goles en uno de los encuentros.

El medio español, además, señala que fuentes del servicio penitenciario confirmaron que el jugador de 39 años “está plenamente adaptado a la vida dentro del lugar y tiene mucha sintonía con sus compañeros de módulo”. También indicaron que normalmente es visto rodeado de otros prisioneros y firma autógrafos para aquellos que se los piden.

Dani Alves está promoviendo partidos de fútbol dentro de prisión y este mismo viernes marcó dos goles en uno de ellos. Las peticiones de ropa deportiva de los internos en Can Brians se han multiplicado por cuatro desde su ingreso.https://t.co/MclnkeS5zo — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 18, 2023

Miraida Puentes, abogada del exdefensa del FC Barcelona, habló con Servimedia y comentó que Alves está agradecido a sus compañeros de modulo por lo bien que lo recibieron y la ayuda que le brindaron para ponerse al día de la rutina penitenciaria.

En tanto, Puentes ratificó que Alves juega al futbol con sus compañeros, charla constantemente con todos y firma autógrafos.

Por último, la letrada desmintió los rumores que hablaban de una supuesta huelga de hambre de su defendido, además de otros problemas de adaptación en prisión. En contrapunto, dijo que está de buen humor, animado y confiado en su inocencia.

Esposa de Dani Alves confirma separación del futbolista

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar el pasado miércoles, cuando la modelo española Joana Sanz confirmó su separación de Dani Alves.

Mediante una emotiva carta escrita de puño y letra, Sanz compartió su mezcla de sensaciones al anunciar la ruptura con Alves, quien está recluido en el Centro Penitenciario Brians 2, en la ciudad de Barcelona.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, dice el inicio del escrito de Sanz, compartido por la propia influencer de moda en su cuenta de Instagram.

A continuación, agregó: “La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”:

Sanz no pudo ocultar su dolor al tener que tomar la difícil decisión de separarse del exdefensa de la selección de Brasil, a quien le está agradecida pro tanto apoyo durante los casi ocho años de relación. “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento… Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”, aseguró.

Si bien el alejamiento de Dani Alves parece ser definitivo, Joana Sanz aclaró que continuará cerca del futbolista porque, según consideró semanas atrás, atraviesa la peor etapa de su vida.

“Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado”, expresó sobre su fortaleza para atravesar la crítica situación personal que vive por la denuncia contra su esposo.

Luego, Sanz deja en claro que seguirá estando junto a Alves en uno de los peores momentos del defensor brasileño, pero que tomó la decisión de separarse: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad”.

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, concluye la carta firmada por Sanz.

La supuesta decisión que tomó Dani Alves tras la separación de su esposa

Luego de que Sanz anunciara su ruptura con Alves, la prensa española indicó que el futbolista estaba “completamente hundido”.

Daniel Botija, periodista del diario As, uno de los medios deportivos más prestigiosos de España, dijo que Alves tomó muy mal esta decisión de su esposa.

Dani Alves “hundido” y “muy nervioso” tras confirmarse su separación de Joana Sanz https://t.co/bldiK99Ks7 pic.twitter.com/IL9KyJM6GW — La Cuarta (@lacuarta) March 17, 2023

Según indicó Botija, Alves estaba al tanto de la decisión mucho antes de la aparición de la carta que Sanz publicó en Instagram.

La separación “ha provocado que no se relacione con ninguno de los reclusos. Alves pasa sus horas encerrado en su celda, casi sin salir al patio”, según informó Botija.

Sin embargo, en las últimas horas esta versión fue rechazada por la abogada de Dani Alves.

LEER MÁS: Una nueva denuncia deja muy mal parado a Dani Alves: “Me invitó a un reservado…”

Sigue a AhoraMismo en Instagram