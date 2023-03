Joana Sanz, esposa de Dani Alves, rompe el silencio: ¿Qué piensa de su marido en prisión?

Mientras Dani Alves, su marido, continúa preso en el Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona, España, por la denuncia de violación que pesa en su contra, Joana Sanz poco a poco intenta retomar su vida profesional. Fue en ese marco que la modelo española viajó a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para inaugurar la primera tienda y clínica de la firma de belleza Laboratorios Sesderma, y durante ese evento admitió que atraviesa “una situación complicada” por el presente judicial del futbolista brasileño.

“Todo lo que tenga que ver con mi trabajo me hace feliz y me siento afortunada por poder seguir adelante”, señaló inicilamente Sanz, en un intento por eludir el tema mediático que la rodea, según consigna La Cuarta.

Sin embargo, su acompañante, el doctor Gabriel Serrano dijo: “La vida te tira muchas veces, pero después de las tristezas vienen las alegrías, ya verás”.

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, olvida las penas bailando en Dubái La modelo fue la reina de la fiesta por su vestido de lentejuelas y sus movimientos, disfrutando y dejándose llevar por los ritmos calientes para olvidar las penas que ha sufrido. 👉https://t.co/BdUHb3yq0C pic.twitter.com/ay9TGrm37I — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 8, 2023

Y Sanz, en ese contexto, no tuvo otra opción que responder en relación a la detención de Alves. “En mi caso es una situación complicada… Mejor que sean profesionales las alegrías”, señaló.

Pero eso no fue todo. En su regreso a España, las cámaras volvieron a apuntar a Sanz. Y ella respondió sin vueltas: “Sois como los Gremlins, os echan agua y salen un montón. Me voy a comer la farola”, bromeó la esposa del exdefensa del FC Barcelona, que casi se topa con un palo de luz, según consigna el diario AS.

Joana Sanz ya no quiere responder por Dani Alves. Fuente: Europa Press pic.twitter.com/Vn26YJnTV5 — Show España (@ShowEspana) March 10, 2023

Al ser consultada por su situación personal, Sanz respondió entre risas: “No lo sé. Yo voy fluyendo”.

Mientras los paparazzis continuaban asediando a Sanz con sus preguntas sobre un posible divorcio de Alves, ella siempre se mostró con una sonrisa pero sí dejó en claro que no le gustan las persecuciones. “Huir de ustedes, ese es mi plan”, sentenció.

Dinorah Santana, la exesposa de Dani Alves, visitó al futbolista en prisión

Luego que semanas atrás lo defendiera públicamente, Dinorah Santana, la exesposa de Dani Alves, asistió al Centro Penitenciario Brians 2 para visitar al futbolista de 39 años y mantuvo su postura frente a los micrófonos de la prensa.

“Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia”, aseguró ante a las consultas de los periodistas apostados en las afueras del penal.

👤La exesposa de Alves, tras visitarle en la prisión: "No le he preguntado por las diferentes versiones porque sabemos que es inocente" ➡Dinorah Santana acude a Brians 2 para mostrar su apoyo al brasileño y reafirmar su inocencia ✍@macedogisela8

https://t.co/yrRQaM0HeL pic.twitter.com/Nhro9j9xG1 — El Periódico (@elperiodico) March 5, 2023

Según muestran las imágenes tomadas a la salida del encuentro con su exmarido, Santana contó que Alves le ha dicho “que está bien, que está fuerte, que está aguantando bien. Además, dijo que la conversación entre ambos se enfocó en “hablar sobre los hijos y de su educación”, según consigna El Periódico.

Sin embargo, Santana reconoció que sus dos hijos atraviesan un complejo presente por la detención de su padre. “Es complicada la situación para ellos. También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños”, declaró, visiblemente afectada por la situación.

“Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre. Pero es un rato malo que va a pasar. Se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro”, concluyó Santana.

Dani Alves cambia a una estrategia judicial ‘más agresiva’

Con el objetivo de conseguir la libertad cuánto antes para Dani Alves, quien continúa detenido en el Centro Penitenciario Brians 2 (Barcelona, España) por riesgo de fuga ante la denuncia de violación que pesa en su contra, el grupo de abogados encabezado por el reconocido profesional Cristobal Martell, defensa del futbolista, ahora apuesta a la presentación de los exámenes psicológicos de la presunta víctima para darle forma a una estrategia “más agresiva”, antes de que finalice el período de instrucción previo al inicio del juicio.

Según detalló el periodista de El Periódico, Jesús Abalat, es sobre ese punto en donde quiere presionar la defensa del brasileño porque “la jueza ordenó al Instituto de Medicina Forense un informe pericial sobre las secuelas que puede estar sufriendo la víctima. El abogado Cristobal Martell presentó una petición para que en esa prueba psicológica interviniera un perito de parte, es decir, un profesional pagado por Dani Alves. Y que se grabara”.

La nueva estrategia “más agresiva” que propone la defensa de Dani Alves contra la víctima por el caso de agresión sexual https://t.co/e3jqsmIF3T — Infobae América (@infobaeamerica) March 6, 2023

No obstante, la jueza a cargo del caso, Anna Marín, aceptó la presencia de un efectivo pago por Alves pero rechazó las grabaciones requeridas por la defensa. “Se aceptó el peritaje conjunto y no grabarlo. Y Cristóbal Martell ha presentado un recurso porque considera que se tiene que grabar”, agregó Abalat el pasado viernes, durante su participación en el programa de t TV “Más Vale Tarde” (La Sexta).

Dos semanas atrás, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso de apelación presentado por Martell. “Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Daniel Alves da Silva, contra el auto de fecha 20 de enero de 2023 dictado en el supremo del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona que acordaba la prisión provisional de Daniel Alves da Silva, lo confirmamos. Declaramos de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse durante la sustanciación del presente recurso”, reza la resolución emitida por la Audiencia de Barcelona que preside el magistrado Eduardo Navarro, según consignó Mundo Deportivo.

Según indicó el diario La Vanguardia, Carmen Guil Román, encargada de redactar el escrito de 13 páginas en la que se explican los motivos por los cuales el exjugador del FC Barcelona continuará en prisión, señala que los argumentos que usó la magistrada Anna Marín para detener al futbolista estuvo “debidamente motivado”. Además, aclara que los indicios del caso que pesan contra el brasileño “son diversos y no parten solo de la declaración de la víctima”. En ese tramo del documento, se refiere a los testimonios de testigos y de los propios trabajadores de la disco Sutton, los cuales “avalan de una manera u otra” lo que declaró la joven de 23 años que denunció a Alves por abuso sexual.

