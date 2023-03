Esposa de Dani Alves confirma separación del futbolista: ¿Qué dice su carta?

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar este miércoles: la modelo española Joana Sanz confirmó su separación de Dani Alves, exfutbolista del FC Barcelona que permanece detenido en España por estar acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca, en diciembre pasado.

Mediante una emotiva carta escrita de puño y letra, Sanz compartió su mezcla de sensaciones al anunciar la ruptura con Alves, quien está recluido en el Centro Penitenciario Brians 2, en la ciudad de Barcelona.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas”, dice el inicio del escrito de Sanz, compartido por la propia influencer de moda en su cuenta de Instagram.

💔 Joana Sanz confirmó su divorcio de Dani Alves mediante una carta en las redes sociales. pic.twitter.com/5ll1yh1K4T — Diario Olé (@DiarioOle) March 15, 2023

A continuación, agregó: “La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”:

Sanz no pudo ocultar su dolor al tener que tomar la difícil decisión de separarse del exdefensa de la selección de Brasil, a quien le está agradecida pro tanto apoyo durante los casi ocho años de relación. “Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento… Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo”, aseguró.

Joana Sanz confirmó que continuará al lado de Dani Alves a pesar de la separación

Si bien el alejamiento de Dani Alves parece ser definitivo, Joana Sanz aclaró que continuará cerca del futbolista porque, según consideró semanas atrás, atraviesa la peor etapa de su vida.

“Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel. Humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado”, expresó sobre su fortaleza para atravesar la crítica situación personal que vive por la denuncia contra su esposo.

Luego, Sanz deja en claro que seguirá estando junto a Alves en uno de los peores momentos del defensor brasileño, pero que tomó la decisión de separarse: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad”.

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, concluye la carta firmada por Sanz.

“Basta ya del acoso mediático”: el reclamo de Joana Sanz contra los medios que publican fake news sobre su relación con Dani Alves

Cansada de falsas informaciones sobre su vida personal y la relación que mantiene con Dani Alves, ahora su exesposo, Joana Sanz explotó este miércoles, cuando leyó un artículo de un medio español que hablaba de las posibles consecuencias judiciales para el futbolista a partir del divorcio.

“Joana es el único arraigo legal que Alves tiene en España, el único… toda su familia está en Brasil, sus relaciones personales están en Brasil. Ella era el ancla en el país en el que él está encarcelado. Esto para la juez, desde luego, no va a pasar desapercibido. A Dani Alves no le hace daño que su mujer se separa de él, le hace daño que lo publicite”, explicó el periodista Alfonso Egea en la mesa de debate de ‘Cuatro al día’, programa del canal de TV Cuatro.

Al leer este artículo, Sanz decidió colgar una parte en Instagram Stories para expresar su malestar por la publicación. “Por favor: PAREN. Basta ya de inventar cosas. Basta ya de tergiversar palabras. Basta ya del acoso mediático. RESPETEN”, suplicó la modelo española.

