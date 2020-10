Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal: ¿Cuándo será su último partido?

Gracias al espectacular doblete que anotó en septiembre pasado frente a Suecia, Cristiano Ronaldo superó la impresionante marca de 100 goles -continúa en 101- con la camiseta del seleccionado de Portugal. Símbolo de su país, siempre fue una costumbre que el nacido en Funchal, Madeira, se anote en el marcador de su equipo nacional. Pero eso, en un tiempo, ya no será moneda corriente…

Luego de igualar sin goles ante Francia, en un partido válido por la UEFA Nations League 2020, Cristiano Ronaldo (35) anunció lo que muchos portugueses nunca hubiesen querido escuchar: cuándo será su retiro de la selección portuguesa.

De acuerdo al sitio deportivo SPORTBible, Cristiano ha asegurado que la Copa del Mundo Qatar 2022 será el último certamen que afronte en representación de su país. “El Mundial de Qatar será la última cita en la que vestiré la camiseta de mi país”, reza la declaración que consigna el citado medio británico en su cuenta de Twitter.

Cristiano Ronaldo: "The 2022 FIFA World Cup will be my last" 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4

— SPORTbible (@sportbible) October 11, 2020