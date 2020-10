Gigante europeo admite que haría “una excepción” por contratar a Leo Messi: ¿Qué club es?

Cuando todo parecía indicar que el futuro de Lionel Messi estaría en el Manchester City, dado que su relación con el presidente del FC Barcelona ya estaba totalmente desgastada, la famosa cláusula de los 700 millones terminó por inclinar la balanza para la continuidad de “La Pulga” en el conjunto catalán. Sin embargo, el club inglés parece no bajarse de fichar al crack argentino.

Omar Berrada, jefe de operaciones de City Football Group al que pertenece el Manchester City, dialogó en exclusiva con el Manchester Evening News (MEN) y entre otros temas se ha referido a la trunca llegada de Messi en el último mercado de fichajes. Y fue muy concreto a la hora de destacar que el City posee la infraestructura económica como para fichar a Messi en la siguiente ventana.

“Es un talento increíble, es alguien que puede tener un impacto significativo en cualquier club del mundo dentro y fuera de la cancha inmediatamente”, dijo Berrada a MEN Sport en las últimas horas.

Man City flattered by Lionel Messi links, and have the funds for him if he does want to join https://t.co/D7X3mg07PI

Respecto a lo que significa para el City el hecho de que Leo Messi haya estado cerca de llegar a la institución, Berrada señaló: “Es el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador de su generación. Creo que a cualquier club del mundo le gustaría explorar la posibilidad de que se una a su equipo. El hecho de que se comentara que quería venir a jugar al City solo te muestra lo lejos que ha llegado el equipo en los últimos años donde el mejor talento de su generación y potencialmente dice que quiere venir a jugar para nosotros”.

Sobre la posibilidad de que Manchester City pueda volver a la carga por Leo Messi el verano entrante, Berrada se mostró optimista.

“Es difícil adivinar qué podría pasar. Si piensas en esas dos semanas en las que todo se desarrolló en Barcelona, ​​es casi imposible adivinar qué pasará el próximo verano. Messi es un talento generacional, es el mejor jugador del mundo y probablemente una excepción a las posibles inversiones que haríamos fuera de lo común”, sorprendió el COO del Manchester City, club que no se baja de la pelea por concretar uno de los traspasos más importantes de la historia.

🗣| Omar Berrada:

“There are very few players, maybe just Messi, Cristiano Ronaldo and Neymar, who can make a significant impact on the revenue side as well as the football side. With a player of Messi’s dimension, it can make a significant impact on the revenue side.” pic.twitter.com/06gGKo1azV

— City Chief (@City_Chief) October 9, 2020