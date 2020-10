Live Stream: cómo ver gratis Los Angeles Lakers – Miami Heat (Partido 6 de las Finales de la NBA)

Las Finales de la NBA siguen muy vivas. Los Miami Heat están recuperando el pulso a la eliminatoria y ahora mismo pierden 3 a 2 la serie definitiva. En el último partido, se impusieron por 108 a 111 a Los Angeles Lakers gracias a un estelar Jimmy Butler, que terminó el partido con 35 punts, 12 rebotes y 11 asistencias.

“Lo dejé todo en la pista junto con mis muchachos. Y así es como vamos a tener que jugar de aquí en adelante. Como siempre digo: es ganar o ganar para nosotros. (…) No tengo nada más para dar”, dijo Butler en la rueda de prensa posterior al partido.

