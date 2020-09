¿Es posible que Cavani se pueda reunir con un compatriota?

En las últimas horas se está estableciendo la posibilidad de que Edison Cavani finalmente llegue al fútbol español a un equipo que lo ha estado tentando desde hace varios meses.

Para el salteño, esta puede ser una gran oportunidad ya que hay un atractivo adicional en el cuadro colchonero: Luis Suárez. Otro atractivo que hay en este posible movimiento es que el equipo rojiblanco le pueden ofrecer el salario que desea, competir en Champions y tener oportunidades de jugar bajo el liderazgo de Diego Pablo Simeone.

La llegada de El Pistolero a la capital de España después de irse por la puerta de atrás en el Barcelona.

La oferta colchonera

Se había especulado que Cavani se había ofrecido al Real Madrid y Barcelona. En el caso del Madrid, se había dicho que meditaron el ofrecimiento del jugador pero al final decidieron en no ficharlo.

EDINSON CAVANI Top 10 goals of his careerSUSCRÍBETE ► https://goo.gl/K6tewX EDINSON CAVANI Top 10 goals of his career Updated: 13/05/18 Music: https://www.youtube.com/watch?v=-iDiC7n-Bck 2018-05-13T06:24:27Z

Mientras que eso se dice en unos círculos, también la oferta del Atlético puede ser seductor, pero sería un recambio a corto plazo para reemplazar a Diego Costa quien ya ha visto sus mejores días en el Wanda Metropolitano. El exChelsea es uno de seis potenciales jugadores que posiblemente se vayan del Atleti en los próximos meses. Entre los otros están el mexicano Héctor Herrera, José María Giménez, Thomas Lemar y Thomas. Este último puede estar yendo al Arsenal pero tiene una cláusula de más de US$45 millones. Ahora si hay un equipo que pague esa cifra, el ghanés estaría siguiendo a Álvaro Morata quien ya regresó a la Juventus.

Cavani tiene en la mesa una oferta por una año aunque no es la cantidad que ha pedido desde que se marchó del PSG. El Atleti le ofrece un año más si llegan a clasificar a Champions, algo que en este equipo ha solido ser ocurrencia común en los últimos años.

El Atlético de Madrid trasladó una última oferta a Edinson Cavani: un año de contrato más otro prorrogable. https://t.co/a7fwRGLJNP en @GoalEspana — Rubén Uría (@rubenuria) September 25, 2020

¿Otro uruguayo en camino?

El Atleti se puede convertir en un lugar para los uruguayos. Suárez ya se sumó al central Giménez, quien puede tener sus días contados con el equipo. También se habla de la posible llegada del volante del Arsenal, Lucas Torreira. Esta último tiene todo lo necesario para ser un jugador ideal para lo que busca Simeone en su equipo.

Torreira parece estar listo para salir del club londinense ya que después su lesión no pudo recuperar su puesto dentro del plantel.