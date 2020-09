¿Luis Suárez al Atlético de Madrid?

La situación del pistolero, Luis Suárez ha cambiado rotundamente en las últimas horas. Hace varios días se hablaba de que podría tener un espacio dentro de los planes del nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman. Pero, esa decisión ha cambiado y definitivamente el holandés no contará con el uruguayo para la próxima temporada. Por ello, el futuro de Suárez estaba encaminado a aterrizar en la Juventus de Turín, luego de que se conociera la noticia de haber aprobado el examen de italiano.

Luis Suárez rumbo al Atlético de Madrid. El Pistolero cede parte de la ficha y saldría libre; el Barcelona patrocinará los goles del Atlético. Esa afición que tanto sufrió con él, que tanto lo insultó, ahora lo alentará. Cosas del fútbol. pic.twitter.com/i241MiIY8v — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 21, 2020

Rumor que se ha caído ya que el conjunto ‘bianconeri’ ha comunicado que descartarían el fichaje del charrúa. Es así como ha salido a la luz el nombre del Atlético de Madrid. Tal y como ha desvelado la prensa española, el Barça, el jugador y el conjunto colchonero habrían llegado a un principio de acuerdo. Según informó ‘RAC1’ el delantero dio solución a su situación con los azulgranas para desvincularse totalmente del club y renunciar al año de contrato que le quedaba con los catalanes, llegando al Atlético como agente libre.

Es así como el Atlético de Madrid le ha propuesto al futbolista un acuerdo por 9 millones de euros y dos temporadas jugando en el Wanda Metropolitano, tal y como lo ha dado a conocer diario Marca. Idea que le gusta a Suárez, ya que se quedaría jugando en la Liga, no saldría de España (evitando que su familia se mueva del país) y llegar a un equipo que tiene un estilo de juego que no le disgusta al deportista. Aunque todo parece estar cerrado, su llegada dependería de la salida de Álvaro Morata a la Juventus, para ajustar el límite salarial. Por lo que este fichaje aún no es oficial.

Acuerdo Barcelona-Luis Suárez para la salida de El Pistolero del Barcelona. Cede parte de la ficha y sale libre del Barça vía @gerardromero . El Atlético de Madrid en el horizonte . Sale Morata a la Juve.El Barcelona financiará los goles del Atlético esta temporada si se hace — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 21, 2020

El ‘Cholo’ apostaría por Suárez

De acuerdo a información de Mundo Deportivo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín y el técnico de los colchoneros, Diego Pablo Simeone, estarían en constante contacto con el jugador, apostando 100% por él. Ya que para el ‘Cholo’ es de vital importancia sacarle el máximo provecho a Luis Suárez una vez llegue a convertirse en jugador rojiblanco.

Los últimos años del ‘pistolero’

Con 33 años de edad, Suárez en un delantero que te puede brindar muchos goles y es capaz de aniquilar cualquier partido. A pesar de contar con una edad ya avanzada, es una ficha clave para cualquier equipo, ya que cuenta con gran trayectoria y un nivel futbolístico envidiable. El ‘killer’ continúa siendo un delantero de primer nivel y podría brindarle al Atlético de Madrid ese desequilibrio en la delantera del equipo, que, de tener buenos compañeros a su lado, podrían darle al ‘Atleti’ grandes alegrías.

Luis Suárez ha hecho HISTORIA en el Barça. En 6 grandes temporadas en el club ha sido capaz de prácticamente TODO.👏🏻🔝 – 198 goles ⚽️

– 97 asistencias

– 4 Ligas 🏆

– 1 Champions 🏆

– 4 Copas del Rey 🏆

– 1 Supercopa de Europa 🏆

– 2 Supercopas de España 🏆

– 1 Mundial de Clubs pic.twitter.com/cQV3HXV3tb — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 21, 2020

De concretarse este traspaso entre las tres partes, Suárez se uniría a la lista de salidas del club catalán. Recordemos que también se concretó la cesión de Moussa Wagué al PAOK de Salónica, la de Arturo Vidal al Inter de Milán, y el Barcelona está en la tarea de cerrar el traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton y por último la salida de Todibido.