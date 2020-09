[VÍDEO] Suárez se despide con elegancia y se acuerda de Bartomeu

Ayer a medianoche (hora española) se confirmó lo que era un secreto a voces: Luis Suárez se ha convertido en nuevo jugador del Atlético de Madrid para los dos próximas temporada, hasta 2022, como informa Diario AS.

Los colchoneros no pagan nada por su incorporación en concepto de gastos fijos, pero pueden llegar a desembolsar 6 millones de euros en variables. No se saben concretamente de qué depende que el Barcelona cobre esta cantidad, pero según explica La Vanguardia, será en función de ciertos objetivos del Atlético de Madrid como conjunto en la Liga Española y la Champions League.

Tras conocerse la noticia, esta mañana Luis Suárez ha comparecido ante los medios de comunicación para despedirse de la afición y hacer balance de estos seis años en el Barcelona. Como explica Mundo Deportivo, a su rueda de prensa han acudido algunos de sus más íntimos amigos del equipo catalán. Evidentemente, no falló a la cita el argentino Leo Messi. Tampoco Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets.

Suárez se arrancó con un discurso inicial muy emotivo en el que no pudo reprimir las lágrimas:

“Es muy difícil para mí. Esto es todo imprevisto, no tengo nada preparado. Sólo tengo que agradecer al club por ficharme. Siguió confiando en mí. No era fácil aceptar eso. El entrenador, los compañeros, todos me trataron de maravilla. Siempre voy a ser un agradecido. Toda la gente sabe el esfuerzo que hice para cumplir un sueño. Siempre dije que este es el mejor club del mundo.”

“Soy consciente de que termina una etapa. Me llevo amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz, despedirme de la gente del club y que vieran que se iba un jugador, pero también un ser humano que tiene sentimientos. Mi familia sabe el sufrimiento que viví. Que mis hijos me vieran levantar trofeos, marcar con goles. Que me vean al lado del mejor de la historia quedará en el recuerdo. Tengo que agradecerle a la afición todo”.