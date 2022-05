Bayern ya tiene a jugador del Barcelona en mente por si sale Robert Lewandowski: ¿Quién podría llegar?

En las últimas horas, parece que hay un nombre que comienza a flotar en Alemania si es que el ariete polaco Robert Lewandowski se marcha para Catalunya.

El francés Ousmane Dembélé ha sido agregado a la lista de objetivos de transferencia del Bayern de Múnich este verano.

Los diez veces campeones de la Bundesliga quieren fichar a un nuevo delantero, alguien que pueda marcar la diferencia en ataque, y Sky Alemania informó la semana pasada que están interesados en Sadio Mané del Liverpool.

El internacional francés de 24 años tiene libertad de poder hablar con clubes extranjeros, ya que su contrato con el Barcelona expira a fines del próximo mes, y el Bayern ha sido admirador desde sus días en el Borussia Dortmund.

Encaja como alguien peligroso en situaciones de uno contra uno y puede crear goles desde la banda, ya que ha sido etiquetado como el ‘rey de las asistencias’ en la prensa española esta temporada.

¿Podrá ser un fichaje viable para el Bayern para reemplazar a Lewandowski?

El cuadro culé le ha pedido que espere hasta final de temporada para estructurar una mejor, pero es también cuando se espera que el jugador tome una decisión sobre su futuro y el interés del Bayern puede ser decisivo.El Bayern también tendría más fondos disponibles para incluir en el acuerdo, dado que Dembélé no requeriría una tarifa de transferencia, mientras que Mane sigue bajo contrato por otro año en el Liverpool y su club actual está tratando de firmarlo en un nuevo acuerdo a largo plazo.

La llegada de Dembélé sería una en la que él llgaría bajo mucha presión ya que tiene que reemplazar a una leyenda en Lewandowski. Durante sus ocho temporada allí. el polaco ha marcado 238 goles en la Bundesliga. En el proceso se ha convertido en uno de los goleadores históricos del fútbol alemán al anotar en 311 ocasiones, si se incluye su paso por el Borussia Dortmund. En ese tiempo, se convirtió en el segundo máximo artillero del club detrás de Gerd Müller y están entre los primeros cuatro en la historia de la Bundesliga.

Play

Robert Lewandowski – All 250 Bundesliga Goals The Best FIFA Men's Player of the Year can't stop scoring ► Sub now: redirect.bundesliga.com/_bwCS On Matchday 12, FC Bayern München's very own Robert Lewandowski became the third player in Bundesliga history to score 250 goals – just to top it off a few minutes later, he reached 251. So we had to make sure… 2020-12-18T11:17:16Z

Otras opciones para el Bayern para el mercado de fichajes

En el caso de Mané, él dijo esta semana que sigue “feliz” en el club, mientras se prepara para la final de la FA Cup contra el Chelsea, antes de dos partidos finales de la Premier League que decidirán el título, y luego la final de la Champions League contra el Real Madrid.

El Bayern también ha estado siguiendo al atacante del Atlético de Madrid Joao Félix, según entiende Sky Sports News, pero cobraría una tarifa significativa con cuatro años restantes en su contrato en la capital española.

LEER MÁS: Ex campeón afirma que Khamzat Chimaev rechazó pelea con él: ¿Cuándo ocurrió?