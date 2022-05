INFORME: Salida de Dembélé puede “abrir camino” a tremendo fichaje

El futuro de Ousmane Dembélé en el Barcelona continúa siendo incierto con el delantero francés terminando su contrato a fines de la temporada 2021-22 y aún por acordar una extensión con los gigantes catalanes.

Esto significa que el Barcelona está “atento al mercado” en caso de necesitar un reemplazo. Un jugador que ha “aparecido en la órbita” del Barcelona es el atacante del Liverpool, el senegalés Sadio Mané, quien se encontrará sin contrato en 2023, según informa Helena Condis en COPE.

Los allegados de Mane han confirmado que el senegalés de su seleccionado “quiere jugar en España, ya sea en el Real Madrid o el Barcelona” y está considerando un cambio de escenario tras seis años en el Anfield.

Si Dembélé efectivamente deja Barcelona al finalizar la actual campaña, la partida del delantero “podría abrir la puerta” para que Mane se dirija al Camp Nou. Sin embargo, Mane no tomará una decisión respecto a su futuro hasta después de la final de la Champions League el sábado 28 de mayo.

Xavi habla del futuro de Dembélé

El entrenador Xavi fue consultado acerca de la situación que involucra a Dembélé de cara al cruce entre su equipo y el Celta de Vigo en La Liga. El director técnico sostuvo en la conferencia de prensa previa al partido que conserva la esperanza de que Dembélé decida quedarse.

“Debemos adaptarnos a una situación económica. No tengo dudas respecto a Ousmane, genera mucho peligro. No ha tenido suerte frente al arco pero ha ayudado al equipo con sus asistencias”, dijo. “Es un jugador que marca la diferencia, tal vez lo que le hace falta es un gol. Estoy muy satisfecho con él. Ha estado jugando a un alto nivel. El club conoce mis ideas para la próxima temporada, hay que llevar a cabo negociaciones. Si lo logramos, no será fácil, pero veremos. Ojalá pueda quedarse. Creo que puede ayudarnos. Estoy convencido de que puede hacerlo en el futuro.”

Dembélé ha jugado con regularidad para el Barcelona en 2022 tras haber superado sus lesiones. En la actualidad, el delantero comparte la punta de la tabla de La Liga en asistencias con Karim Benzema del Real Madrid en 11 de 19 partidos.

Mientras tanto, las conversaciones contractuales entre el Barcelona y los allegados de Dembélé continúan, según informa Mundo Deportivo. Los catalanes están en la búsqueda de una “situación económica” compatible con las limitaciones financieras del club y que también resulte atractiva para el delantero.

¿El Bayern también quiere a Mane?

Puede que el Barcelona no sea el único club interesado en Mane, quien ha jugado un rol clave en el éxito del Liverpool bajo las órdenes de Jürgen Klopp. El senegalés de su selección ha ganado la Premier League, la Champions League, la Copa de la Liga, y el Mundial de Clubes con los Rojos.

El desempeño de Mane también ha generado interés por parte de los campeones de la Bundesliga, el Bayern Múnich, según informa Sky Germany. Se cree que el delantero no está contento con el hecho de que el club haya estado enfocado en la renovación del contrato de su compañero de equipo Mohamed Salah.

Ambos jugadores estarán sin contrato el año próximo y el Liverpool seguramente quiera conservar al dúo que está protagonizando prolíficas campañas una vez más. Salah es el principal anotador de la Premier League con 22 goles, 8 por encima de Mane, quien ha anotado 14 veces en la primera división de Inglaterra.

