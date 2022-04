Ferran Torres: “Secuestraría a Dembéle”

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres se ha convertido en el último jugador en expresar su admiración por su compañero de equipo Ousmane Dembélé e instar al club a mantener al francés.

El futuro de Dembélé sigue siendo objeto de intensas especulaciones con el extremo sin contrato en el verano y aún sin acordar un nuevo contrato. Sin embargo, el Barcelona ha reiniciado las negociaciones de extensión de contrato con el jugador de 24 años de edad.

A Torres se le preguntó sobre Dembélé en una conferencia de prensa previa al partido el miércoles 6 de abril y dejó en claro cuán ansioso está por que el atacante se quede. Bromeó: “¡Lo secuestraría para mantenerlo en el Barça! Pero es su decisión y le deseo lo mejor decida lo que decida”.

Ferran Torres: "Si pudiera secuestraría a Dembélé para que se quedara" Sigue en directo la rueda de prensa https://t.co/rMNEhBt3HP #UCL pic.twitter.com/sJ2jQFy1nL — MARCA (@marca) April 6, 2022

Dembélé es un hombre en forma actualmente con ocho asistencias en sus últimos nueve partidos con el Barcelona en todas las competiciones. Se espera que el francés sea titular en el próximo partido del Barça contra el Eintracht Frankfurt en la Europa League el jueves 7 de abril.

Xavi habla de Dembélé

El técnico Xavi Hernández también habló de Dembélé en la rueda de prensa y volvió a elogiar al delantero. Dembélé fue visto yendo a entrenar en su día libre antes del partido y Xavi dice que ha sido un modelo profesional durante su tiempo en el club.

Entrenamiento oficial del Barcelona en el estadio del Eintracht. A intentar seguir la racha de 14 partidos sin perder los de Xavi Hernández pic.twitter.com/1UT2VgaVrV — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 6, 2022

“Es un ejemplo en la forma en que entrena, la forma en que juega, su actitud, su compromiso. No sé cómo era antes, pero no tengo quejas. Lo veo muy feliz, muy motivado con su actitud ganadora”, dijo. “Está feliz y cómodo aquí, por lo que no es una sorpresa que haya venido en su día libre. Es un gran profesional y lo dije cuando no estaba jugando también”.

A Xavi también se le preguntó una vez más sobre el futuro de Dembélé y solo dijo que espera que se quede más allá del final de la campaña actual.

“Es una negociación. También con Ronald que todavía no está completo, está más o menos hecho, Gavi, Ousmane, Sergi Roberto también. Hay varios jugadores, es una negociación. El club conoce mis prioridades y estamos trabajando en eso”, dijo. “Para mí, espero que Ousmane se quede. Creo que lo está pasando bien aquí y puede ser decisivo. Puede ser uno de los mejores del mundo en su puesto y no tengo miedo de repetirlo.

Ferran elogia a Xavi

Convocatoria para el Eintracht. Bajas Ansu, Umtiti, Roberto y Dest por lesión . Luuk de Jong (Covid) y Alves no inscrito. Y Memphis por sobrecarga baja de última hora. Entreno a las 7 y rueda de prensa a las 6,15 de Xavi y Ferran Torres pic.twitter.com/cxUQqDnFEq — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 6, 2022

Torres también se tomó un tiempo para hablar sobre su manager. El internacional español habló sobre cómo el nuevo entrenador lo ayudó a adaptarse a la vida en el Camp Nou luego de su mudanza en enero desde el Manchester City.

“Me hizo sentir seguro desde el primer día y como entrenador se destaca por su ADN, liderazgo y falta de presión que nos pone. Ha marcado una diferencia real en el club”, dijo. “Xavi nos dice que tomemos cada partido como viene y que abordemos cada partido con humildad, trabajo duro y ganas”.

El Barça será el favorito para avanzar contra el Eintracht Frankfurt y llegar al partido con una racha de 14 partidos invicto. Los ganadores de la eliminatoria de ida y vuelta avanzarán a una semifinal contra el Lyon o el West Ham United.

