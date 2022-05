Ex campeón afirma que Khamzat Chimaev rechazó pelea con él: ¿Cuándo ocurrió?

El ex campeón de peso mediano de la UFC Luke Rockhold dijo recientemente que Khamzat Chimaev rechazó una pelea con él.

Rockhold fue entrevistado por Brett Okamoto de ESPN sobre su próximo enfrentamiento contra Paulo Costa. Los dos competirán en la UFC 277 el 30 de julio. El choque de verano será la primera pelea de Rockhold desde su derrota por nocaut ante Jan Blachowicz en la UFC 239 en julio de 2019.

El ex campeón de las 185 libras está regresando a la categoría de peso que una vez gobernó, y si se le levantara la mano sobre el luchador número 4 del ranking, volverá a estar entre los principales contendientes.

Pero, según Rockhold, estaba dispuesto a pelear contra Chimaev en lugar de Costa. Y le dijo a Okamoto que fue “Borz” quien rechazó el enfrentamiento. “Khamzat no aceptó la pelea, por cierto, estábamos listos para pelear”, dijo Rockhold a través de Middle Easy. “Quería quedarse en 170. Creo que fue un movimiento inteligente para él en este momento.”

Chimaev se encuentra actualmente en el puesto número tres del peso wélter de la UFC, un lugar al que fue ascendido después de obtener una decisión unánime sobre Gilbert Burns. Pelearon en la UFC 273 el 9 de abril y después de tres brutales rounds de ida y vuelta, los jueces le otorgaron la pelea a Borz.

Chimaev (11-0) ha peleado cinco veces en la UFC y dos de sus peleas fueron en el peso mediano.

Rockhold se siente más motivado para pelear contra Costa que contra Sean Strickland

Originalmente estaba programado que Rockhold regresara en noviembre en la UFC 268; sin embargo, una lesión lo obligó a abandonar su pelea con Sean Strickland.

Según Rockhold, se siente mucho más motivado para pelear contra Costa, un ex retador al título de las 185 libras, a diferencia de Strickland.

“[El desafío] me hace levantarme por la mañana”, dijo Rockhold. “No estoy aquí para luchar contra vagabundos. Estoy aquí para luchar contra la gente que ha demostrado su valía, eso me emociona. No me emociono por levantarme y luchar contra malditos idiotas. Honestamente, lo de Sean Strickland no fue tan motivador. Paulo, se ha probado a sí mismo contra los mejores y es un maldito pedazo de m*****, es un idiota. Entonces, hay ciertas partes de él que simplemente me emocionan para corregir la situación y volver a la cima. Quiero gente que me motive.”

Rockhold afirma que se siente ‘genial’, dice que todavía ‘lo tiene’

En un momento, Rockhold (16-5), fue considerado el mejor peso mediano del mundo. Ganó el cinturón de la UFC al destronar a Chris Weidman por nocaut técnico en diciembre de 2015, y parecía listo para gobernar la división durante años.

Sin embargo, perdió el cinturón de peso mediano contra Michael Bisping en su próxima pelea. Se recuperó contra David Branch más de un año después, pero luego siguieron dos derrotas por KO. Fue eliminado por Yoel Romero en 2018 y Blachowicz en 2019.

Cuando habló con Ariel Helwlani en “The MMA Hour” el mes pasado, Rockhold confirmó que todavía tiene “eso” y que está listo para conquistar la división.

“Honestamente, no sabía dónde iba a estar mi cuerpo”, dijo Rockhold a través de MMA Junkie. “Me he tomado las últimas seis semanas. No he bebido una gota de alcohol. He estado entrenando todos los días. He estado poniendo mi cuerpo y mi mente donde debe estar.”

“Me he estado poniendo en las situaciones más difíciles con los mejores boxeadores, como el entrenamiento, y asegurándome de que todavía lo tengo. Aún lo tengo. Me siento genial. Ahora estoy en esa posición en la que estoy listo para pelear.”

LEER MÁS: IMAGEN: Los Chargers se burlan de Patrick Mahomes: ¿Qué hicieron?