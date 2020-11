El Barcelona en busca del sueño de Hollywood ¿de qué se trata?

Durante los últimos dos años, el Barcelona estaba buscando nuevas e innovadoras maneras para generar múltiples enteradas financieras. Una de ellas comienzan a tomar raíz.

De acuerdo a informaciones de RAC 1 se comienzan a divulgar detalles de uno contactos que el Barcelona ha iniciado contactos con Pixar, estudio cinematográfico que es propiedad de Walt Disney. La idea era “hacer una película del Barça. No es una película de la historia del club. Sino una película en la que el protagonista será el FC Barcelona”.

Esto parece ser una propuesta innovadora para la institución. Aunque ese proyecto, de momento, no se ha acabado de concretar. Pero el Barça no abandona la idea, ni mucho menos. Según informa el programa Qué T’hi Jugues de la Cadena Ser, el FC Barcelona trabaja para dar el salto a Hollywood.

Según el programa de la Cadena Ser, Què T’hi Jugues, el club catalán ha mantenido reuniones con ejecutivos de Hollywood. Su potencial llegada a la gran pantalla aportaría unos ingresos de US$236.8 millones.

El Barça quiere entrar en el mundo de la ficción cinematográfica. Ha habido reuniones con ejecutivos de Hollywood. Sería nueva fuente de ingresos y potenciaría imagen a nivel mundial. Ningún club lo ha hecho antes. 👉 Lo explicamos en @QueThiJugues — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) November 12, 2020

“El Barça quiere entrar en el mundo de la ficción cinematográfica”, avanza el periodista Sique Rodríguez. Y, para ello, ya “ha habido reuniones con ejecutivos de Hollywood”. En la que “sería nueva fuente de ingresos y potenciaría imagen a nivel mundial”. Una apuesta innovadora, ya que “ningún club lo ha hecho antes”.

“Esta expansión es una de las patas del acuerdo con un grupo del de empresas americanas. Reportaría unos 200 millones, 100 directos y otros 100 para desarrollar el negocio”, añade. Este sería un acuerdo que “afectaría a 4 áreas del club”. Y que está “pendiente de ratificación” a la espera de la elección del nuevo presidente.

Inside Pixar | Official Trailer | Disney+Discover the inspiration for every detail you see on screen. #InsidePixar, an Original Series, starts streaming Nov. 13 only on #DisneyPlus. For more updates, subscribe to Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic. Disney+ is the ultimate streaming destination for entertainment from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic. Follow Disney+ for the… 2020-11-11T18:10:02Z

Proyecto de la era Bartomeu

Para el expresidente del club, esta era una de las esperanzas que tenía para poder hacer una gran expansión de la marca Barça a nivel mundial. Uno de los directivos del área digital de la dirigencia de Josep María Bartomeu, Dídac Lee, había mencionado el tema en una entrevista que le ofreció al Diario SPORT el pasado junio en el que mencionó que Disney era su “gran referente”.

“Para mí es lo que más se parece al Barça, que está en el mundo del entretenimiento. Disney tiene sus parques temáticos, nosotros la explotación de los partidos; ellos tienen merchandising, nosotros también; Disney produce sus películas, nosotros con Barça Studios también lo haremos. Disney tiene iconos como Mickey Mouse, nosotros a nuestros jugadores. Dentro del deporte estamos en el top, así que debemos mirar hacia otras direcciones,” mencionó Lee.

Esto es algo que suena interesante para el club por causa de las deudas que tiene que reducir teniendo en cuenta la crisis económica por la cual pasa y las necesidades que tiene para evitar una posible bancarrota.

LEER MÁS: Koeman no cuenta con seis jugadores en el Barcelona