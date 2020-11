[VIDEO] Tiene 16 años, lo llaman “el nuevo Leo Messi” y podría debutar esta temporada con el Barcelona

Se espera que la nueva estrella del Barcelona pueda debutar con el primer equipo esta temporada. Ilias Akhomach es el último jugador en ser apodado el “nuevo Messi” y ya hizo su debut con el equipo filial a pesar de que solo cumplió 16 años en abril.

Cristina Cubero, de Mundo Deportivo, informa que la afición “no debería sorprenderse” de ver al adolescente formar parte del primer equipo “en los próximos meses”.

El técnico Ronald Koeman ya ha decidido que Ilias es “el próximo jugador” que quiere ver entrenar con el primer equipo, mientras que el técnico holandés también quiere “recuperar la esencia” del club confiando en la juventud y jugando un fútbol atractivo.

Ilias Akhomach (@IliasAkhomach) vs. Andorra (07/11/2020). All touches.

Official debut for Ilias at Barça B. When he gets the ball, you know magic can happen. Joya. 🌟 pic.twitter.com/CQLOnA2lnB

