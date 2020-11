Koeman revela el jugador que más le ha impresionado en el Barcelona… ¡y no es Messi!

Ronald Koeman habló sobre sus jugadores en el Barcelona y, en particular, del jugador que más le ha sorprendido desde que sustituyó a Quique Setién como técnico en agosto.

El técnico holandés dijo a Mundo Deportivo que el centrocampista de 17 años Pedri, que fichó en verano procedente de Las Palmas, ya le ha dejado una gran impresión.

Ronald Koeman, técnico del @FCBarcelona_es⚽️, vuelve a alabar al tinerfeño @Pedri en una entrevista para los compañeros de @mundodeportivo 👇 https://t.co/tAYjlBKn4n — Todo Goles Radio (@TodoGolesRadio) November 11, 2020

“Sobre todo teniendo en cuenta que no lo conocía tan bien, el jugador que más me ha sorprendido es Pedri. Sabía que el Barça lo había fichado de Las Palmas y había visto vídeos de él, pero no creo que nadie esperara la rapidez de su desarrollo desde que se incorporó, jugando y entrenando con los mejores jugadores del Barça con tan solo 17 años, mostrando un nivel tan alto.”

Koeman no ha dudado en depositar su confianza en el adolescente a pesar de ser su primera temporada en Barcelona y en la máxima categoría española. Pedri ha sido titular en partidos cruciales contra el Real Madrid en La Liga y la Juventus en la Liga de Campeones y ha jugado en todos los partidos del Barça en esta temporada 2020-21.

Pedri recibió grandes elogios en su primer partido oficial en el Barcelona contra el Getafe, mientras que marcó en su debut en la Liga de Campeones contra el Ferencvaros. Su primer gol en La Liga llegó en la victoria del Barcelona por 5-2 sobre el Real Betis.

Pedri sigue los consejos de Messi

Pedri parece tan tranquilo y sereno fuera del terreno de juego como en el terreno de juego. El joven jugador participó en la rueda de prensa previa al partido del Barça antes del choque de la Liga de Campeones contra el Dynamo de Kiev y habló sobre el capitán Lionel Messi, según informó Sport.

“Ayuda mucho en el campo, los consejos que da son geniales. Tenemos que disfrutarlo y no pensar en su futuro, esa es su decisión, solo se trata de aprender de él.”

“Llegué de Las Palmas con la intención de jugar, pero no esperaba tener tantos minutos. Estoy muy feliz y quiero jugar todo lo posible. Todos me dan el mismo consejo. Han pasado por todo y dicen que se trata de mantener los pies en el suelo y mejorar. Lo mejor es aprender de los mejores jugadores y seguir trabajando.”

Las expectativas con Pedri han aumentado notablemente. Antes de la temporada se habló de que podría salir cedido para jugar con regularidad, pero se ha quedado y ahora parece que jugará un papel importante para el Barça de Koeman en la temporada 2020-21.

Un ex técnico de Pedri dice que “es un talento natural”

En #UDLasPalmas el míster Pepe Mel supo ver su calidad y darle a @Pedri un chaval menor de edad la posibilidad y responsabilidad de debutar en el futbol profesional … seguro que el #Barca va a pulir este diamante del fútbol y le dará muchas alegrías y también en @SeFutbol https://t.co/VeLF6LpAks — PaCuCoAragones (@PaCuCoAragones) November 12, 2020

Mientras tanto, el Barça ha recibido algunos consejos de su ex entrenador Pepe Mel sobre cómo manejar a su nueva estrella joven. El técnico de Las Palmas dijo a Onda Cero que el joven no tardará en desarrollarse en el Camp Nou.

“Es un talento natural. Hizo su debut conmigo cuando solo tenía 16 años en Segunda División. Si le dejas divertirse, crecerá mucho. Rodeado por ese elenco de estrellas, estoy seguro de que crecerá más.”

Pedri ya se ve como en casa en el Barcelona y ciertamente no se ha dejado intimidar por su fichaje a uno de los clubes más grandes del mundo. No hay duda de su calidad, y el Barça espera que pueda seguir a este nivel.