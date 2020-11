Ronald Koeman no cuenta con estos seis jugadores en el Barcelona

Ronald Koeman solo lleva unos meses al frente del Barcelona pero ya ha dejado claro que hay un buen grupo de jugadores que no entran en sus planes para la temporada 2020-21.

Según AS, hay seis futbolistas que apenas han jugado con el entrenador holandés en 2020-21 y esperan disponer de minutos antes de enero. El caso más claro es el del mediocampista Matheus Fernandes, que recién llegó en verano.

Matheus Fernandes, el 'poltergeist' del Barcelona |@IgnasiOliva https://t.co/aNmfpH41dz — The Da Vinci Code (@MalabaFCB) November 12, 2020

El Barça gastó 7 millones de euros más 3 millones de euros en complementos para traer a Fernandes del Palmeiras brasileño, pero el joven ni siquiera ha sido presentado oficialmente. Quizás lo más preocupante es que el cuerpo técnico del club ya ha decidido que todavía no está en el nivel requerido para jugar en el Barcelona.

Aleñá y Riqui Puig se enfrentan a un futuro incierto

🔷️ ALEÑÁ Solo 7 minutos jugados esta temporada. Parece que no tiene sitio y se baraja su venta o cesión. 🔷️ RIQUI PUIG Inexplicable su situación, tan solo 3 minutos sobre el terreno de juego con Koeman. Salir cedido puede ser su mejor opción ante la falta de oportunidades. pic.twitter.com/dHeZLkTIQZ — La Opinión FCB (@LaOpinionFCB) November 12, 2020

Fernandes no es el único centrocampista en desgracia. Los jóvenes Riqui Puig y Carles Aleñá tampoco cuentan para Koeman. Puig ha jugado sólo tres minutos para el Barcelona en lo que va de 2020-21, mientras que Aleñá lleva siete minutos disputados.

Koeman advirtió a los dos jóvenes del club que sería más beneficioso para ellos salir cedidos esta temporada, pero ambos jugadores querían continuar y luchar por su lugar. Queda por ver si el dúo cambiará de opinión cuando se vuelva a abrir el mercado de traspasos.

Los defensores Junior Firpo y Samuel Umtiti tampoco han logrado impresionar a Koeman. El técnico holandés “no cuenta” con el lateral izquierdo y de hecho utilizó al lateral derecho Sergiño Dest en su puesto cuando el titular Jordi Alba se lesionó.

El caso de Umtiti es ligeramente diferente ya que el francés se ha lesionado. El defensa se está recuperando y, pese a que mejora, aún no está disponible.

Braithwaite no ha marcado

El último jugador que apenas ha aparecido, a pesar de la falta de un N ° 9 puro en la plantilla tras la salida de Luis Suárez, es el delantero Martin Braithwaite. El internacional con Dinamarca aún no ha comenzado como titular un partido para Koeman y no ha marcado en la temporada 2020-21.

La necesidad del Barça de vender antes de poder comprar significa que los seis jugadores se enfrentan a un futuro incierto en el Camp Nou. Los catalanes quieren traer tanto a Eric García como a Memphis Depay, pero necesitarán hacer espacio en la plantilla para fichar al dúo.

Se le preguntó a Koeman sobre algunos de los jugadores que están luchando por unos minutos actualmente. El técnico explicó a Sport que deben impresionarlo si quieren tener una oportunidad en el primer equipo.

“Los jugadores jóvenes tienen que jugar, no les conviene no tener minutos. Necesitamos una plantilla profunda para poder hacer cambios. Les doy consejos, pero al final, cada jugador decide. Se lo he dicho. Si, al final, decides quedarte en el equipo, eres parte de la plantilla y tienes que demostrarme que te mereces minutos. Enero será un momento para evaluar su situación.”

El Barça todavía tiene muchos partidos por jugar antes de que se vuelva a abrir el mercado de traspasos. El equipo de Koeman jugará 10 partidos en todas las competiciones desde ahora hasta finales de 2020, y los jugadores con menos minutos del equipo saben que deben aprovechar cualquier oportunidad que tengan en las próximas semanas.