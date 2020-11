Se complica el fichaje del sustituto de Luis Suárez para el Barcelona. ¿Quién es?

El Barcelona recibió una mala noticia en su intento por incorporar a Darwin Núñez como reemplazo del delantero Luis Suárez, que se fue en verano y se unió al Atlético de Madrid.

El agente de Núñez, Edgardo Lasalvia, dijo a Sport que el joven de 21 años no está pensando en un cambio de aires en este momento y “permanecerá en el Benfica al menos hasta 2022”. El jugador de 21 años se incorporó al equipo portugués en verano procedente del Almería.

El Barcelona ha “aumentado su interés” en Núñez recientemente después de un comienzo impresionante con el Benfica, según ESPN. El joven suma cinco goles y cinco asistencias en 10 partidos en todas las competiciones con el equipo de Jorge Jesús.

Otro obstáculo potencial para cualquier acuerdo es el hecho de que es poco probable que Núñez sea barato, sobre todo si sigue impresionando con sus actuaciones con su nuevo club.

Darwin Núñez against Rangers:

• 60th minute: Substituted on at 1-3

• 77th minute: Assists to make it 2-3

• 91st minute: Scores to make it 3-3

Big Darwin dragging Benfica back into it. pic.twitter.com/Fdse1WE5Tm

— Scouted Football (@ScoutedFtbl) November 5, 2020