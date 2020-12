Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Hora y cómo ver el Live Stream

El Atlético de Madrid se juega gran parte de su continuidad con vida en la Champions League ante el FC Bayern Múnich en el Wanda Metropolitano.

El conjunto alemán ya tiene asegurada su clasificación a los Octavos de Final del máximo torneo del Viejo Continente, mientras que los dirigidos por Diego Pablo Simeone marchan segundos y una derrota puede complicar sus ilusiones.

“Nos enfrentamos al Bayern Múnich, un equipo que juega muchas competiciones y que han decidido en función de eso su convocatoria. Tendremos que jugar contra el equipo que viene. Un equipo con mucho poderío de centro del campo hacia delante muy buenos que van a estar la mayoría. Son un equipo con muchísimo gol y esa es su fuerza”, sostuvo Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido.

“Es un partido importante, según el partido previo podemos llegar a Salzburgo con todo en juego. Con tranquilidad y seguir en la línea que estamos”, concluyó.

🎙️ Hansi #Flick sobre el rival: "El Atlético es segundo en La Liga y podría ser primero si gana su partido pendiente. Tenemos ganas de jugar este encuentro. Tienen la mejor defensa y el segundo mejor ataque". #AtletiFCB #UCL #FCBayern pic.twitter.com/VCusIATJrO — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 30, 2020

Hans-Dieter “Hansi” Flick, entrenador del último campeón de la Orejona dijo: “El equipo que, con estas condiciones, pueda sacar lo máximo tendrá éxito. Vienen adversidades como lesiones. La profesionalidad, las ganas de ganar. Todos estamos dispuestos. Hacer lo mejor para el equipo. Por eso la plantilla es tan amplia. Llevamos a los que están al cien por cien. Lo que hagan otros equipos no me interesa. Queremos jugar exitosamente. Sabemos que no vamos a ganar un premio de belleza. No tuvimos otra preparación como el Dortmund que se ha preparado seis semanas. Nosotros no paramos”.

Las duras bajas en el FC Bayern

El conjunto teutón no contará con el portero Manuel Neuer, el mediocampista Leon Christoph Goretzka, ni con su goleador Robert Lewandowski.

Sí, lo puedo confirmar que no viajarán ninguno de los tres. Los tres se quedan. También Tolisso, que no se ha recuperado. Vamos a ver cómo evoluciona. Tampoco Davies y Kimmich”, expuso Flick.

La palabra del capitán del Atleti

Koke, emblema y quien lleva la cinta de capitán en el equipo del Cholo Simeone elogió al rival y destacó la importancia de no cometer errores para poder conseguir un buen resultado: “Que entre la pelota, hacer más goles que ellos. Allí hicimos un buen partido, con detalles por mejorar. Hay que hacer un partido perfecto para ganar al Bayern. Ojalá mañana sea el primer partido que pierda”.

El partido de ida fue con triunfo del FC Bayern por 4-0: “Ellos fueron más eficaces y eso te paga mucho. Es fútbol y las situaciones que tuvimos que mejorar allí”, concluyó Koke.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este martes 1 de diciembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona 2020/21?

