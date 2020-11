Hija de Diego Maradona rompe el silencio tras la muerte de su padre: ¿Qué dice el mensaje de Dalma?

Pasan las horas y todavía parece una horrible pesadilla, pero la triste realidad marca que Diego Maradona murió el un miércoles 25 de noviembre de 2020 y lo que queda para los fanáticos, amigos y familiares es tristeza por su desaparición física. Y Dalma, una de las dos hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe, expresó su profunda conmoción mediante un amoroso posteo en Instagram.

Dalma, de 33 años, apeló a su cuenta oficial de Instagram para romper el silencio tras el fallecimiento de su padre y dejó boquiabiertos a sus más de 1.1 millones de seguidores.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no… Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN!”, rezan las primeras oraciones de lamento por parte de Dalma, quien a pesar de las diferencias que existían con Diego en el último tiempo siempre estuvo cerca suyo.

Y con un profundo pesar a cuestas, Dalma Maradona continuó: “Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte…”.

“Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!”, cierra la carta de despedida de Dalma para el inolvidable Diego Maradona, cuyos restos ya descansan en el cementerio Jardín Bella Vista y junto a Doña Tota y Don Diego, sus padres.

Dalma, cuya publicación con Diego acumula más de 570 mil likes al cabo de tres horas, optó por ilustrar su sentido mensaje con una foto en la que ella aparece muy pequeña, agachada y colocando flores en las medias del astro argentino, que la observa con mucho amor mientras está sentado sobre un balón y luciendo el vestuario del Napoli italiano.

Diego Maradona falleció el último miércoles a raíz de un paro cardiorrespiratorio, cuando se encontraba descansando en la casa del barrio privado San Andrés -municipio de Tigre-. A pesar de los intentos por salvarle la vida, todo fue en vano y el “Diez” pasó a ser una leyenda eterna para todo el mundo del fútbol.

Diego Maradona Jr. despidió a su padre desde Italia

Debido a estar contagiado de coronavirus, Diego Maradona Junior no pudo viajar a la Argentina para darle el último adiós a su padre y tuvo que conformarse con hacerlo a la distancia, y vía virtual.

Al igual que Dalma, su media hermana, Diego Jr. eligió su cuenta de Instagram para expresar unas sentidas palabras en homenaje a su querido padre.

“Cuanto fui feliz con vos…. Ni lo podías imaginar. Solo mirándote al lado mío me sentía invencible! Cuánto voy a extrañar este abrazo pa de mi vida. Vos ni lo podes lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!”, inicia el mensaje de Diego Maradona Sinagra, cuya cuenta de Instagram posee más de 300 mil seguidores.

Y durante otro tramo del mensaje, Diego Jr. se pregunta: “¿Y mis hijos? ¿cómo harán sin un abuelo tan amoroso? Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo!”.

Cabe recordar que tras una extensa puja por ser reconocido oficialmente por Diego Maradona como uno de sus hijos, Diego Jr. lo consiguió recién el 26 de agosto de 2016 y desde aquel día mantuvo una cálida relación con el mejor futbolista de todos los tiempos.

Desgarrador llanto de Sergio Goycochea

Sergio Goycochea, exportero argentino y uno de los más grandes amigos de Diego Maradona en el fútbol, no pudo ocultar la tristeza por la muerte del astro argentino y rompió en llanto en plena transmisión televisiva del funeral en la Casa Rosada.

Goycochea, de 57 años y actual presentador de TV, conmovió a todos los televidentes de la TV Pública al quebrarse en pleno vivo, mientras intentaba narrar algunas anécdotas junto al gran Diego Maradona.

“Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo, el mismo con el que saltaba en el balcón…”, comenzó diciendo “Goyco”, ya con una visible congoja por el fallecimiento de Maradona, con quien alcanzó el subcampeonato del mundo en Italia 1990.

En ese preciso instante, a Goycochea lo desbordaron las lágrimas y la situación fue insostenible. Su compañera de piso no sabía cómo actuar ante el desgarrador llanto del exportero, que estaba visiblemente afectado por la muerte de “Pelusa.

"Goyco":

Por la emoción de Sergio Goycochea al recordar a Diego Maradona pic.twitter.com/Wd0BzphiDz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 26, 2020

“Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como cosas baratas o un golpe bajo, pero se te va un pedazo de vida. Yo no lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era una mentira, con toda la energía que tenía. No puedo más, perdón”, se sinceró Goycochea, que poco a poco se fue recomponiendo para continuar con la emisión de su programa.

Además de haber compartido equipo en el seleccionado argentino, Goycochea y Maradona fueron compañeros en el programa de TV “La Noche del Diez”, que tuvo 13 episodios y fue emitido entre agosto y noviembre de 2005.

LEER MÁS: Así fueron las últimas horas de Diego Maradona: ¿Qué dice el informe del fiscal?

Sigue a AhoraMismo en Instagram