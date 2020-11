Murió el exfutbolista Papa Bouba Diop: ¿Por qué gol quedó en la historia del fútbol?

La FIFA confirmó la muerte del exvolante senegalés Papa Bouba Diop. Tenía 42 años y había sido protagonista de una de las sorpresas más importantes de la historia de los mundiales.

Fue el jugador que convirtió el 1 a 0 de Senegal ante Francia en el partido inaugural de la Copa del Mundo Corea y Japón 2002, cuando los galos eran los vigentes campeones del mundo y los africanos hacían su debut histórico en copas del mundo.

“La FIFA está triste al enterarse de la muerte de la leyenda de Senegal Papa Bouba Diop”, indicó el máximo organismo del fútbol mundial a través de un sentido tuit.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.

Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020