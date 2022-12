Antonela Roccuzzo sufre incómodo momento con hincha mexicano: ¿Qué pasó? – VIDEO

Mientras daba un paseo con su familia por un centro comercial de Doha, en pleno Mundial Qatar 2022, Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue abordada por un simpatizante mexicano que la filmó con su teléfono móvil y le transmitió un particular mensaje, según muestran las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

“¡Hola, Antonela, un saludo para México! Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto ¿verdad? ¡Gracias!”, se le escucha decir al joven que grabó el video.

Antonela, sorprendida por la situación mientras Antonela caminaba junto a un grupo de familiares, solo esboza una sonrisa y continúa su caminata por el lujoso shopping.

Circula video de un aficionado mexicano pidiendo disculpas a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, por las críticas al argentino 🎥 @mmdeportesmx pic.twitter.com/yNk9pvYB1t — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 15, 2022

Con su pedido de disculpas, el aficionado de México hizo alusión a la fuerte amenaza que le hizo Saúl “Canelo” Álvarez a “La Pulga” tras el partido entre Argentina y el “Tri” por la fase de grupos de la Copa del Mundo, a raíz de un video en el que el astro argentino aparece sentado en el vestuario y con la playera azteca tirada en el piso.

Inicialmente, “Canelo” Álvarez reaccionó de la peor manera. Vio las imágenes y liquidó a Messi vía Twitter. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto”, escribió el actual mejor libra por libra del boxeo mundial.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

La respuesta del Kun Agüero a Canelo Álvarez tras amenaza a Leo Messi

Las amenazas de “Canelo” Álvarez a Lionel Messi despertaron las reacciones de algunos futbolistas y exjugadores en defensa de “La Pulga”. Uno de ellos fue Sergio “Kun” Agüero, quien a través de su cuenta de Twitter apuntó sin tapujos contra el boxeador mexicano.

“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dice el mennsaje de uno de los mejores amigos de Messi.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Por su parte, el español Cesc Fábregas también se expresó en la misma línea que Agüero y defendió a su excompañero del FC Barcelona. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, aseguró el actual jugador del Mónaco francés.

Las disculpas de “Canelo” Álvarez para Messi

Tras la enorme repercusión que provocó su fuerte mensaje contra Leo Messi, a “Canelo” Álvarez no le quedó otra opción que pedir disculpas públicas a la figura del seleccionado argentino que este domingo disputara la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia, vigente campeón.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó “Canelo” en su cuenta de Twitter, una hora antes de que su selección enfrentara a Arabia Saudita por la última chance de clasificar a octavos de final del Mundial.

En tono conciliador, el púgil mexicano agregó: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

